В Госдуме назвали план Зеленского по "возвращению" Крыма сказкой
18:42 20.08.2020 (обновлено: 18:44 20.08.2020)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Новый план президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" Крыма напоминает сказки, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, - это возвращение произойдет значительно быстрее". Зеленский также назвал Крым украинским.
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"Зеленский может рассказывать какие угодно сказки. На Луне сады у него могут цвести. Крымчанам до этого абсолютно нет никакого дела. Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике", - сказал Шеремет.
По его словам, жители Херсонской области смотрят с упоением в сторону России, так как видят, какими темпами развивается и инфраструктурно преобразовывается Крым.
"Крым сегодня развивается, и это признает все международное сообщество", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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