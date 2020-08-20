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В Госдуме назвали план Зеленского по "возвращению" Крыма сказкой
Новый план президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" Крыма напоминает сказки, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:42
2020-08-20T18:44
михаил шеремет
госдума рф
владимир зеленский
владимир путин
симферополь
севастополь
оон
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Новый план президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> по "возвращению" Крыма напоминает сказки, заявил РИА Новости депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a>.Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a>. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, - это возвращение произойдет значительно быстрее". Зеленский также назвал Крым украинским."Зеленский может рассказывать какие угодно сказки. На Луне сады у него могут цвести. Крымчанам до этого абсолютно нет никакого дела. Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике", - сказал Шеремет.По его словам, жители Херсонской области смотрят с упоением в сторону России, так как видят, какими темпами развивается и инфраструктурно преобразовывается Крым."Крым сегодня развивается, и это признает все международное сообщество", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200728/1575005050.html
https://ria.ru/20200810/1575586648.html
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михаил шеремет, госдума рф, владимир зеленский, владимир путин, симферополь, севастополь, оон, политика

В Госдуме назвали план Зеленского по "возвращению" Крыма сказкой

18:42 20.08.2020 (обновлено: 18:44 20.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Новый план президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" Крыма напоминает сказки, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, - это возвращение произойдет значительно быстрее". Зеленский также назвал Крым украинским.
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"Зеленский может рассказывать какие угодно сказки. На Луне сады у него могут цвести. Крымчанам до этого абсолютно нет никакого дела. Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике", - сказал Шеремет.
По его словам, жители Херсонской области смотрят с упоением в сторону России, так как видят, какими темпами развивается и инфраструктурно преобразовывается Крым.
"Крым сегодня развивается, и это признает все международное сообщество", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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86200016
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Михаил ШереметГосдума РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСимферопольСевастопольООНПолитика
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