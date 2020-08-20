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В Крыму назвали план Зеленского по возвращению полуострова утопией
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал утопией новый план украинского президента по... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T17:10
2020-08-20T18:45
юрий гемпель
владимир зеленский
республика крым
украина
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Gempel" target="_blank">Юрий Гемпель</a> назвал утопией новый план украинского президента по возвращению <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>.Президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a> во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная <a href="https://ria.ru/location_Kherson_Oblast" target="_blank">Херсонщина</a>, это возвращение произойдет значительно быстрее". Заявление опубликовано на официальном <a href="https://ze2019.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-представительстве</a> главы государства.По его словам, крымчане вернулись на свою историческую родину в Россию не из-за материальных благ и выгод, а по своим убеждениям, в то время как "беспредел, безвластие и ложь украинских политиков только ускорили этот процесс". "Крымчане всегда исторически и ментально были частью России. Мы родиной в отличие от украинских властей не торгуем и за сало не продаемся", - сказал Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200819/1575997550.html
республика крым
украина
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юрий гемпель, владимир зеленский, республика крым, украина, политика

В Крыму назвали план Зеленского по возвращению полуострова утопией

17:10 20.08.2020 (обновлено: 18:45 20.08.2020)
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© Фото : Александр АндреевКрым. Ялта. Вид на набережную
Крым. Ялта. Вид на набережную
© Фото : Александр Андреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал утопией новый план украинского президента по возвращению Крыма.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет значительно быстрее". Заявление опубликовано на официальном интернет-представительстве главы государства.

"Очередной план Зеленского по возвращению полуострова - не что иное, как утопия. Крымчан мало волнует, какие преобразования планируются в Херсонской области, которой никогда не угнаться за динамично развивающимся российским Крымом. Как бы не вышло наоборот, что Херсонщина, видя как живут крымчане, будет тяготеть к Крыму", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, крымчане вернулись на свою историческую родину в Россию не из-за материальных благ и выгод, а по своим убеждениям, в то время как "беспредел, безвластие и ложь украинских политиков только ускорили этот процесс". "Крымчане всегда исторически и ментально были частью России. Мы родиной в отличие от украинских властей не торгуем и за сало не продаемся", - сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Сотрудник ФСБ
19 августа, 17:26
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Юрий ГемпельВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаПолитика
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