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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200820/koronavirus-1576070882.html
ВОЗ изменила тон по поводу российской вакцины от COVID-19, заявили в РФПИ
Тон Всемирной организации здравоохранения по отношению к российской вакцине от коронавируса изменился, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T23:52
2020-08-20T23:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
воз
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Тон Всемирной организации здравоохранения по отношению к российской вакцине от коронавируса изменился, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>. При этом он не видит препятствий к тому, чтобы регуляторы отдельных стран одобряли российскую вакцину от коронавируса без разрешения <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>."Мы увидели существенное изменение тона со стороны ВОЗ. Изначально, действительно, у них не было достаточно информации о российской вакцине, теперь официальная информация отправлена, и они будут ее оценивать", - заявил Дмитриев журналистам."Мы не видим препятствий для того, чтобы отдельные регуляторы одобряли российскую вакцину без одобрения ВОЗ. Мы будем работать с ВОЗ, наш Минздрав также находится с ними в хорошем контакте. Но министерства здравоохранения других стран могут принять самостоятельные решения. Мы будем работать параллельно и с ВОЗ, и с минздравами других стран", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, общество

ВОЗ изменила тон по поводу российской вакцины от COVID-19, заявили в РФПИ

23:52 20.08.2020
2157
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тон Всемирной организации здравоохранения по отношению к российской вакцине от коронавируса изменился, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. При этом он не видит препятствий к тому, чтобы регуляторы отдельных стран одобряли российскую вакцину от коронавируса без разрешения ВОЗ.
"Мы увидели существенное изменение тона со стороны ВОЗ. Изначально, действительно, у них не было достаточно информации о российской вакцине, теперь официальная информация отправлена, и они будут ее оценивать", - заявил Дмитриев журналистам.
"Мы не видим препятствий для того, чтобы отдельные регуляторы одобряли российскую вакцину без одобрения ВОЗ. Мы будем работать с ВОЗ, наш Минздрав также находится с ними в хорошем контакте. Но министерства здравоохранения других стран могут принять самостоятельные решения. Мы будем работать параллельно и с ВОЗ, и с минздравами других стран", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
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