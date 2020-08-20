https://ria.ru/20200820/koronavirus-1576070882.html

ВОЗ изменила тон по поводу российской вакцины от COVID-19, заявили в РФПИ

Тон Всемирной организации здравоохранения по отношению к российской вакцине от коронавируса изменился, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T23:52

2020-08-20T23:52

2020-08-20T23:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

воз

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Тон Всемирной организации здравоохранения по отношению к российской вакцине от коронавируса изменился, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>. При этом он не видит препятствий к тому, чтобы регуляторы отдельных стран одобряли российскую вакцину от коронавируса без разрешения <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>."Мы увидели существенное изменение тона со стороны ВОЗ. Изначально, действительно, у них не было достаточно информации о российской вакцине, теперь официальная информация отправлена, и они будут ее оценивать", - заявил Дмитриев журналистам."Мы не видим препятствий для того, чтобы отдельные регуляторы одобряли российскую вакцину без одобрения ВОЗ. Мы будем работать с ВОЗ, наш Минздрав также находится с ними в хорошем контакте. Но министерства здравоохранения других стран могут принять самостоятельные решения. Мы будем работать параллельно и с ВОЗ, и с минздравами других стран", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, общество