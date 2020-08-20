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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200820/koronavirus-1576070347.html
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T23:04
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении штаба.Таким образом, общее число умерших в российской столице достигло 4710. Днем ранее сообщалось об 11 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

23:04 20.08.2020 (обновлено: 23:07 20.08.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи возле приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Врач скорой медицинской помощи возле приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении штаба.
Таким образом, общее число умерших в российской столице достигло 4710. Днем ранее сообщалось об 11 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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