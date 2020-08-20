https://ria.ru/20200820/kino-1576029550.html

Вышел трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюрреем

На YouTube-канале Apple Tv+ разместили первый трейлер новой комедии Софии Копполы "На грани", в которой Билл Мюррей и Рашида Джонс выступили в роли отца и... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:59

2020-08-20T17:59

2020-08-20T17:59

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

софия коппола

билл мюррей

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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Apple Tv+ разместили первый трейлер новой комедии Софии Копполы "На грани", в которой Билл Мюррей и Рашида Джонс выступили в роли отца и дочери. Персонаж Джонс (Лора) делится со своим очаровательным отцом (Феликсом) сомнениями по поводу своего брака, и тот убеждает ее проверить мужа, устроив за ним погоню. В результате постоянных обсуждений и общих приключений отец и дочь становятся ближе друг к другу."В фильме показано, как по-разному они воспринимают отношения между мужчиной и женщиной и насколько сильно наша связь с родителями влияет на восприятие собственной семейной жизни", - рассказывала режиссер и сценарист картины в начале года. До того София Коппола и Билл Мюррей работали вместе на картине "Трудности перевода" (2003), за сценарий которой режиссер получила премию "Оскар", и в 2017 году над фильмом "A very Murray Christmas" для Netflix.Премьера ленты "На грани" ожидается на Apple TV в октябре.

https://ria.ru/20200817/1575773238.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, софия коппола, билл мюррей