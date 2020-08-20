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https://ria.ru/20200820/kino-1576029550.html
Вышел трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюрреем
На YouTube-канале Apple Tv+ разместили первый трейлер новой комедии Софии Копполы "На грани", в которой Билл Мюррей и Рашида Джонс выступили в роли отца и... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T17:59
2020-08-20T17:59
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
софия коппола
билл мюррей
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Apple Tv+ разместили первый трейлер новой комедии Софии Копполы "На грани", в которой Билл Мюррей и Рашида Джонс выступили в роли отца и дочери. Персонаж Джонс (Лора) делится со своим очаровательным отцом (Феликсом) сомнениями по поводу своего брака, и тот убеждает ее проверить мужа, устроив за ним погоню. В результате постоянных обсуждений и общих приключений отец и дочь становятся ближе друг к другу."В фильме показано, как по-разному они воспринимают отношения между мужчиной и женщиной и насколько сильно наша связь с родителями влияет на восприятие собственной семейной жизни", - рассказывала режиссер и сценарист картины в начале года. До того София Коппола и Билл Мюррей работали вместе на картине "Трудности перевода" (2003), за сценарий которой режиссер получила премию "Оскар", и в 2017 году над фильмом "A very Murray Christmas" для Netflix.Премьера ленты "На грани" ожидается на Apple TV в октябре.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, софия коппола, билл мюррей

Вышел трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюрреем

17:59 20.08.2020
123
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. На YouTube-канале Apple Tv+ разместили первый трейлер новой комедии Софии Копполы "На грани", в которой Билл Мюррей и Рашида Джонс выступили в роли отца и дочери.
Персонаж Джонс (Лора) делится со своим очаровательным отцом (Феликсом) сомнениями по поводу своего брака, и тот убеждает ее проверить мужа, устроив за ним погоню. В результате постоянных обсуждений и общих приключений отец и дочь становятся ближе друг к другу.
"В фильме показано, как по-разному они воспринимают отношения между мужчиной и женщиной и насколько сильно наша связь с родителями влияет на восприятие собственной семейной жизни", - рассказывала режиссер и сценарист картины в начале года.
До того София Коппола и Билл Мюррей работали вместе на картине "Трудности перевода" (2003), за сценарий которой режиссер получила премию "Оскар", и в 2017 году над фильмом "A very Murray Christmas" для Netflix.
Премьера ленты "На грани" ожидается на Apple TV в октябре.
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixСофия КопполаБилл Мюррей
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