https://ria.ru/20200820/iran-1576056626.html

Россия призвала партнеров противостоять действиям США против Ирана

Москва призывает международное сообщество оказать сопротивление США в их намерении восстановить санкции ООН против Ирана, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:23

2020-08-20T17:23

2020-08-20T17:23

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

дональд трамп

совет безопасности оон

евросоюз

сергей рябков

оон

иран

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Москва призывает международное сообщество оказать сопротивление США в их намерении восстановить санкции ООН против Ирана, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> по его поручению направится в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. В США заявляют, что санкции начнут действовать через 30 дней после официального уведомления ООН.По словам Захаровой, вместо того, чтобы извлечь уроки из провала голосования по проекту резолюции о бессрочном оружейном эмбарго против Ирана, США "идут на очередное обострение"."Мы призываем все страны оказать этому решительный отпор", - заявила Захарова на брифинге.Ранее замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> заявил РИА Новости, что планы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по восстановлению санкций <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> по <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> абсурдны и не имеют под собой ни политической, ни правовой основы.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>), выполнение которого должно было полностью снять с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против ИРИ на тот случай, если Иран не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД (так называемый механизм "snapback"). Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.

https://ria.ru/20200820/1576013843.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, дональд трамп, совет безопасности оон, евросоюз, сергей рябков, оон, иран, сша, в мире