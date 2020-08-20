Россия призвала партнеров противостоять действиям США против Ирана
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва призывает международное сообщество оказать сопротивление США в их намерении восстановить санкции ООН против Ирана, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США Майк Помпео по его поручению направится в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. В США заявляют, что санкции начнут действовать через 30 дней после официального уведомления ООН.
По словам Захаровой, вместо того, чтобы извлечь уроки из провала голосования по проекту резолюции о бессрочном оружейном эмбарго против Ирана, США "идут на очередное обострение".
"Мы призываем все страны оказать этому решительный отпор", - заявила Захарова на брифинге.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что планы США по восстановлению санкций СБ ООН по Ирану абсурдны и не имеют под собой ни политической, ни правовой основы.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого должно было полностью снять с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против ИРИ на тот случай, если Иран не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД (так называемый механизм "snapback"). Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.