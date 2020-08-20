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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200820/geyts-1576065184.html
Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни
Из-за огромной нагрузки на системы здравоохранения разных стран во время пандемии человечеству становится сложнее бороться с распространением малярии, заявил... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:00
2020-08-20T21:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
малярия
microsoft corporation
воз
билл гейтс
африка
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости</strong>. Из-за огромной нагрузки на системы здравоохранения разных стран во время пандемии человечеству становится сложнее бороться с распространением <a href="https://ria.ru/keyword_maljarija/" target="_blank">малярии</a>, заявил основатель Microsoft <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билл Гейтс</a> в своем <a href="https://www.gatesnotes.com/Health/As-COVID-19-spreads-do-not-lose-track-of-malaria?WT.mc_id=20200819070000_MosquitoWeek2020_BG-TW_&amp;WT.tsrc=BGTW" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>.Он отметил, что малярийные комары не стали "делать передышку" на фоне ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>."Комары не соблюдают социальную дистанцию. И они не носят масок", — написал Гейтс.По словам предпринимателя, во многих странах пик COVID-19, вероятно, наступает в разгар заболеваемости малярией."Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему числу смертей, чем Эбола, поскольку эпидемия разрушила местные системы здравоохранения. Представители системы здравоохранения опасаются, что то же самое может произойти и с COVID-19", — говорится в его статье.Гейтс указал, что из-за пандемии во многих африканских регионах начались проблемы с поставками противомалярийных сеток, необходимых лекарств и экспресс-тестов. Он добавил, что, согласно прогнозу <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, если ситуацию не удастся урегулировать, смертность от малярии в странах Африки южнее Сахары достигнет уровня 2000 года, когда погибло 764 тысячи человек."Нет никакого выбора между спасением жизней от COVID-19 и спасением жизней от малярии. Мир должен позволить этим странам заниматься и тем и другим", — подчеркнул он.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф.</a></em>
https://ria.ru/20200806/1575464242.html
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коронавирус covid-19, малярия, microsoft corporation, воз, билл гейтс, африка, в мире

Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни

20:00 20.08.2020 (обновлено: 21:40 20.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Из-за огромной нагрузки на системы здравоохранения разных стран во время пандемии человечеству становится сложнее бороться с распространением малярии, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в своем блоге.
Он отметил, что малярийные комары не стали "делать передышку" на фоне ситуации с COVID-19.
"Комары не соблюдают социальную дистанцию. И они не носят масок", — написал Гейтс.
По словам предпринимателя, во многих странах пик COVID-19, вероятно, наступает в разгар заболеваемости малярией.
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
6 августа, 20:04РИА Наука
Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса"
"Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему числу смертей, чем Эбола, поскольку эпидемия разрушила местные системы здравоохранения. Представители системы здравоохранения опасаются, что то же самое может произойти и с COVID-19", — говорится в его статье.
Гейтс указал, что из-за пандемии во многих африканских регионах начались проблемы с поставками противомалярийных сеток, необходимых лекарств и экспресс-тестов. Он добавил, что, согласно прогнозу ВОЗ, если ситуацию не удастся урегулировать, смертность от малярии в странах Африки южнее Сахары достигнет уровня 2000 года, когда погибло 764 тысячи человек.
"Нет никакого выбора между спасением жизней от COVID-19 и спасением жизней от малярии. Мир должен позволить этим странам заниматься и тем и другим", — подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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202021340
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19малярияMicrosoft CorporationВОЗБилл ГейтсАфрикаВ мире
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