https://ria.ru/20200820/geyts-1576065184.html

Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни

Из-за огромной нагрузки на системы здравоохранения разных стран во время пандемии человечеству становится сложнее бороться с распространением малярии, заявил... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T20:00

2020-08-20T20:00

2020-08-20T21:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

малярия

microsoft corporation

воз

билл гейтс

африка

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости</strong>. Из-за огромной нагрузки на системы здравоохранения разных стран во время пандемии человечеству становится сложнее бороться с распространением <a href="https://ria.ru/keyword_maljarija/" target="_blank">малярии</a>, заявил основатель Microsoft <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билл Гейтс</a> в своем <a href="https://www.gatesnotes.com/Health/As-COVID-19-spreads-do-not-lose-track-of-malaria?WT.mc_id=20200819070000_MosquitoWeek2020_BG-TW_&WT.tsrc=BGTW" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>.Он отметил, что малярийные комары не стали "делать передышку" на фоне ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>."Комары не соблюдают социальную дистанцию. И они не носят масок", — написал Гейтс.По словам предпринимателя, во многих странах пик COVID-19, вероятно, наступает в разгар заболеваемости малярией."Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему числу смертей, чем Эбола, поскольку эпидемия разрушила местные системы здравоохранения. Представители системы здравоохранения опасаются, что то же самое может произойти и с COVID-19", — говорится в его статье.Гейтс указал, что из-за пандемии во многих африканских регионах начались проблемы с поставками противомалярийных сеток, необходимых лекарств и экспресс-тестов. Он добавил, что, согласно прогнозу <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, если ситуацию не удастся урегулировать, смертность от малярии в странах Африки южнее Сахары достигнет уровня 2000 года, когда погибло 764 тысячи человек."Нет никакого выбора между спасением жизней от COVID-19 и спасением жизней от малярии. Мир должен позволить этим странам заниматься и тем и другим", — подчеркнул он.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф.</a></em>

https://ria.ru/20200806/1575464242.html

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африка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, малярия, microsoft corporation, воз, билл гейтс, африка, в мире