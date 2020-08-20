https://ria.ru/20200820/gadzhet-1576055159.html
Apple создала для правительства США секретный гаджет
Корпорация Apple работала над секретным гаджетом для правительства США. Об этом бывший инженер компании Дэвид Шрайер рассказал в статье на портале TidBITS. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T17:00
2020-08-20T17:00
2020-08-20T17:04
министерство энергетики сша
ipod
apple
сша
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_0e14c88ffb44ca934aa4357c888920b3.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости</strong>. Корпорация <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> работала над секретным гаджетом для правительства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Об этом бывший инженер компании Дэвид Шрайер рассказал в статье на портале <a href="https://tidbits.com/2020/08/17/the-case-of-the-top-secret-ipod/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TidBITS</a>.В 2005 году руководитель <a href="http://ria.ru/product_iPod/" target="_blank" data-auto="true">iPod</a> Software сообщил ему, что Шрайер совместно с двумя специалистами из <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_SSHA/" target="_blank">Министерства энергетики</a> будет разрабатывать особый медиапроигрыватель. Он отметил, что по завершении проекта больше никогда не видел этих людей."Моему начальнику сказали, что я работаю над секретным проектом и чтобы он не задавал вопросов", — пишет Дэвид.Он добавил, что в корпорации всего четыре человека были в курсе секретного проекта. Инженер утверждает, что никаких документов по этим разработкам никогда не было, все обсуждение велось лично.Напарниками Шрайера оказались работники компании Bechtel — крупного оборонного подрядчика Министерства энергетики. Инженерам было необходимо создать на устройстве возможность незаметной записи данных. При этом внешне гаджет ничем не должен был отличаться от обычного iPod.Шрайер оказывал сотрудникам Bechtel всю необходимую помощь, касавшуюся программного обеспечения iPod. Однако он подчеркнул, что никогда не видел оборудования, которое должно было осуществлять запись данных.Инженеры решили создать на устройстве дополнительный раздел на диске для хранения информации. Если бы кто-то посторонний подключил такой секретный гаджет к компьютеру, то он бы не увидел этого раздела.Как считает инженер Apple, его напарники Bechtel также установили на iPod оборудование, похожее на счетчик Гейгера."Вы можете гулять по городу и слушать песни, одновременно записывая данные о радиоактивности — например, о контрабанде или краже урана или о разработке "грязной бомбы" — без риска, что пресса или общественность узнает о том, что происходит", — пояснил он.Как рассказал Шрайер, каждый раз, когда он пытался узнать у других инженеров детали секретного гаджета, они тут же начинали спорить о том, куда пойти на обед.
https://ria.ru/20200520/1571691726.html
https://ria.ru/20200731/1575235855.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_134:0:2267:1600_1400x0_80_0_0_d211e8c03af9ef1d37c931d77a28b2e8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство энергетики сша, ipod, apple, сша, технологии, в мире
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости
. Корпорация Apple
работала над секретным гаджетом для правительства США
. Об этом бывший инженер компании Дэвид Шрайер рассказал в статье на портале TidBITS
.
В 2005 году руководитель iPod
Software сообщил ему, что Шрайер совместно с двумя специалистами из Министерства энергетики
будет разрабатывать особый медиапроигрыватель. Он отметил, что по завершении проекта больше никогда не видел этих людей.
"Моему начальнику сказали, что я работаю над секретным проектом и чтобы он не задавал вопросов", — пишет Дэвид.
Он добавил, что в корпорации всего четыре человека были в курсе секретного проекта. Инженер утверждает, что никаких документов по этим разработкам никогда не было, все обсуждение велось лично.
Напарниками Шрайера оказались работники компании Bechtel — крупного оборонного подрядчика Министерства энергетики. Инженерам было необходимо создать на устройстве возможность незаметной записи данных. При этом внешне гаджет ничем не должен был отличаться от обычного iPod.
Шрайер оказывал сотрудникам Bechtel всю необходимую помощь, касавшуюся программного обеспечения iPod. Однако он подчеркнул, что никогда не видел оборудования, которое должно было осуществлять запись данных.
Инженеры решили создать на устройстве дополнительный раздел на диске для хранения информации. Если бы кто-то посторонний подключил такой секретный гаджет к компьютеру, то он бы не увидел этого раздела.
Как считает инженер Apple, его напарники Bechtel также установили на iPod оборудование, похожее на счетчик Гейгера.
"Вы можете гулять по городу и слушать песни, одновременно записывая данные о радиоактивности — например, о контрабанде или краже урана или о разработке "грязной бомбы" — без риска, что пресса или общественность узнает о том, что происходит", — пояснил он.
Как рассказал Шрайер, каждый раз, когда он пытался узнать у других инженеров детали секретного гаджета, они тут же начинали спорить о том, куда пойти на обед.