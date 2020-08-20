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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/evrosoyuz-1576069407.html
Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 миллиона
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, комментируя в эфире ОНТ выделение Евросоюзом 53 миллионов евро для помощи белорусскому народу, заявил, что это... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T22:25
2020-08-21T03:49
протесты в белоруссии
светлана тихановская
роман головченко
александр лукашенко
еврокомиссия
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>, комментируя в эфире <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a> выделение <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> 53 миллионов евро для помощи белорусскому народу, заявил, что это "как-то не очень щедро".Он добавил, что в принципе не видит смысла комментировать это решение <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a>.Говоря о призыве некоторых представителей оппозиции обустроить полноценную границу с Россией, Головченко отметил, что это обойдется примерно в миллиард долларов и займет до пяти лет.Вместе с тем призыв выйти из <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, который во время предвыборной кампании звучал от кандидатов <a href="http://ria.ru/person_anna_kanopatskaya/" target="_blank" data-auto="true">Анны Канопацкой</a>, <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Дмитриева</a> и Сергея Черечня, направлен на разрыв военно-политического сотрудничества с Россией, подчеркнул белорусский премьер.В свою очередь, переход на стандарты <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> приведет к тому, что Белоруссии выдадут списанное вооружение и заставят тратить на оборону не менее двух процентов ВВП, отметил глава правительства.Он также считает неверным говорить о доминировании России в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Как добавил Головченко, справедливо говорить, что Россия доминирует "по объему экономики", но все "решения принимаются исключительно консенсусом".Премьер напомнил, что при выходе из Союзного государства и других интеграционных объединений пострадают 650 тысяч белорусов, проживающих в России. "Они пользуются теми же правами, что и граждане России: беспрепятственный въезд, получение пенсий, социальное, медицинское обеспечение, обучение. &lt;…&gt; Это что, все перечеркнуть?" — заключил премьер.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> — 10,12 процента.Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После закрытия избирательных участков в стране начались протесты. В первые дни их жестко подавляли силовики, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем они перестали применять подобные методы.По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, почти семь тысяч граждан задержали.Три человека погибли.
https://ria.ru/20200819/1575997724.html
https://ria.ru/20200820/1576035217.html
https://ria.ru/20200820/zabastovki-1576069187.html
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576068837.html
А ты что хотел, картофелевод? Что бы вам миллиарды сыпались за русофобию?
60
чтобы на Украине произошёл Майдан , амеры потратили 5 миллиардов доляров. А тут какие- то жалкие 53 миллиона.
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35
белоруссия
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60
светлана тихановская, роман головченко, александр лукашенко, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире

Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 миллиона

22:25 20.08.2020 (обновлено: 03:49 21.08.2020)
9791
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, комментируя в эфире ОНТ выделение Евросоюзом 53 миллионов евро для помощи белорусскому народу, заявил, что это "как-то не очень щедро".
Он добавил, что в принципе не видит смысла комментировать это решение Еврокомиссии.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
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Евросоюз выделит 53 миллиона евро "для поддержки белорусского народа"
Говоря о призыве некоторых представителей оппозиции обустроить полноценную границу с Россией, Головченко отметил, что это обойдется примерно в миллиард долларов и займет до пяти лет.
Вместе с тем призыв выйти из ОДКБ, который во время предвыборной кампании звучал от кандидатов Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня, направлен на разрыв военно-политического сотрудничества с Россией, подчеркнул белорусский премьер.
"Это прямые потери нашей оборонной промышленности. Это ежегодно порядка 300-350 миллионов долларов прямых потерь", — добавил Головченко.
В свою очередь, переход на стандарты НАТО приведет к тому, что Белоруссии выдадут списанное вооружение и заставят тратить на оборону не менее двух процентов ВВП, отметил глава правительства.
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Он также считает неверным говорить о доминировании России в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Как добавил Головченко, справедливо говорить, что Россия доминирует "по объему экономики", но все "решения принимаются исключительно консенсусом".
Премьер напомнил, что при выходе из Союзного государства и других интеграционных объединений пострадают 650 тысяч белорусов, проживающих в России.
"Они пользуются теми же правами, что и граждане России: беспрепятственный въезд, получение пенсий, социальное, медицинское обеспечение, обучение. <…> Это что, все перечеркнуть?" — заключил премьер.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
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Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После закрытия избирательных участков в стране начались протесты. В первые дни их жестко подавляли силовики, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем они перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, почти семь тысяч граждан задержали.
Три человека погибли.
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Вчера, 22:01Протесты в Белоруссии
Премьер Белоруссии считает, что народ не пойдет на жесткие силовые акции
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоман ГоловченкоАлександр ЛукашенкоЕврокомиссияЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А ты что хотел, картофелевод? Что бы вам миллиарды сыпались за русофобию?
20 августа, 22:32
Арсений Новиков
30500025
чтобы на Украине произошёл Майдан , амеры потратили 5 миллиардов доляров. А тут какие- то жалкие 53 миллиона.
20 августа, 22:59
Рома Филл
34130004
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