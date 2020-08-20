https://ria.ru/20200820/evrosoyuz-1576069407.html

Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 миллиона

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, комментируя в эфире ОНТ выделение Евросоюзом 53 миллионов евро для помощи белорусскому народу, заявил, что это... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T22:25

2020-08-20T22:25

2020-08-21T03:49

протесты в белоруссии

светлана тихановская

роман головченко

александр лукашенко

еврокомиссия

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572811548_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_37d0191e083e5832377c254828b10b13.jpg

<strong>МИНСК, 20 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>, комментируя в эфире <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a> выделение <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> 53 миллионов евро для помощи белорусскому народу, заявил, что это "как-то не очень щедро".Он добавил, что в принципе не видит смысла комментировать это решение <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a>.Говоря о призыве некоторых представителей оппозиции обустроить полноценную границу с Россией, Головченко отметил, что это обойдется примерно в миллиард долларов и займет до пяти лет.Вместе с тем призыв выйти из <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, который во время предвыборной кампании звучал от кандидатов <a href="http://ria.ru/person_anna_kanopatskaya/" target="_blank" data-auto="true">Анны Канопацкой</a>, <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Дмитриева</a> и Сергея Черечня, направлен на разрыв военно-политического сотрудничества с Россией, подчеркнул белорусский премьер.В свою очередь, переход на стандарты <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> приведет к тому, что Белоруссии выдадут списанное вооружение и заставят тратить на оборону не менее двух процентов ВВП, отметил глава правительства.Он также считает неверным говорить о доминировании России в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Как добавил Головченко, справедливо говорить, что Россия доминирует "по объему экономики", но все "решения принимаются исключительно консенсусом".Премьер напомнил, что при выходе из Союзного государства и других интеграционных объединений пострадают 650 тысяч белорусов, проживающих в России. "Они пользуются теми же правами, что и граждане России: беспрепятственный въезд, получение пенсий, социальное, медицинское обеспечение, обучение. <…> Это что, все перечеркнуть?" — заключил премьер.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> — 10,12 процента.Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После закрытия избирательных участков в стране начались протесты. В первые дни их жестко подавляли силовики, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем они перестали применять подобные методы.По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, почти семь тысяч граждан задержали.Три человека погибли.

https://ria.ru/20200819/1575997724.html

https://ria.ru/20200820/1576035217.html

https://ria.ru/20200820/zabastovki-1576069187.html

https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576068837.html

Арсений Новиков А ты что хотел, картофелевод? Что бы вам миллиарды сыпались за русофобию? 60

Рома Филл чтобы на Украине произошёл Майдан , амеры потратили 5 миллиардов доляров. А тут какие- то жалкие 53 миллиона. 51

35

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, роман головченко, александр лукашенко, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире