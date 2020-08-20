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https://ria.ru/20200820/efremov-1576070477.html
Адвокат заявил, что машиной Ефремова управлял "известный человек"
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что за рулем автомобиля артиста в момент смертельного ДТП сидел "известный человек". РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T23:18
2020-08-21T00:04
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> утверждает, что за рулем автомобиля артиста в момент смертельного ДТП сидел "известный человек".Такое заявление он сделал после окончания заседания в Пресненском суде."Позже все узнаете, это будет изюминка", — добавил юрист.В четверг в суде допросили свидетеля защиты Александра Кобеца, который утверждает, что был в первые минуты на месте событий, а за рулем внедорожника находился не Ефремов.По его словам, после ДТП Кобец подошел к машине со стороны водительского сиденья, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно. При этом свидетель уточнил, что один глаз у него совсем не видит, зрение на втором минус три, а незадолго до этих событий он выпил крепкого пива.Заседание продолжится в пятницу. Как ожидается, в суде допросят друга очевидца, также выступит сам обвиняемый.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200820/sud-1576069919.html
https://ria.ru/20200820/svidetel-1576068293.html
этого Пашаева совершенно определенно нужно сажать на нары после этого процесса.
130
Неужели... САМ?!
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат заявил, что машиной Ефремова управлял "известный человек"

23:18 20.08.2020 (обновлено: 00:04 21.08.2020)
18584
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что за рулем автомобиля артиста в момент смертельного ДТП сидел "известный человек".
Такое заявление он сделал после окончания заседания в Пресненском суде.
"Позже все узнаете, это будет изюминка", — добавил юрист.
В четверг в суде допросили свидетеля защиты Александра Кобеца, который утверждает, что был в первые минуты на месте событий, а за рулем внедорожника находился не Ефремов.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
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По его словам, после ДТП Кобец подошел к машине со стороны водительского сиденья, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно. При этом свидетель уточнил, что один глаз у него совсем не видит, зрение на втором минус три, а незадолго до этих событий он выпил крепкого пива.
Заседание продолжится в пятницу. Как ожидается, в суде допросят друга очевидца, также выступит сам обвиняемый.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Обсудить 69
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
этого Пашаева совершенно определенно нужно сажать на нары после этого процесса.
20 августа, 23:35
Damir Aliev
11110004
Неужели... САМ?!
20 августа, 23:22
Von Stirliz
13641001
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