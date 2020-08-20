https://ria.ru/20200820/efremov-1576070477.html

Адвокат заявил, что машиной Ефремова управлял "известный человек"

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что за рулем автомобиля артиста в момент смертельного ДТП сидел "известный человек". РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T23:18

2020-08-20T23:18

2020-08-21T00:04

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576034887_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_499f4807a6b97f066991218eda9eafca.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> утверждает, что за рулем автомобиля артиста в момент смертельного ДТП сидел "известный человек".Такое заявление он сделал после окончания заседания в Пресненском суде."Позже все узнаете, это будет изюминка", — добавил юрист.В четверг в суде допросили свидетеля защиты Александра Кобеца, который утверждает, что был в первые минуты на месте событий, а за рулем внедорожника находился не Ефремов.По его словам, после ДТП Кобец подошел к машине со стороны водительского сиденья, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно. При этом свидетель уточнил, что один глаз у него совсем не видит, зрение на втором минус три, а незадолго до этих событий он выпил крепкого пива.Заседание продолжится в пятницу. Как ожидается, в суде допросят друга очевидца, также выступит сам обвиняемый.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200820/sud-1576069919.html

https://ria.ru/20200820/svidetel-1576068293.html

Damir Aliev этого Пашаева совершенно определенно нужно сажать на нары после этого процесса. 130

Von Stirliz Неужели... САМ?! 91

69

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия