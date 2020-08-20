https://ria.ru/20200820/efremov-1576070477.html
Адвокат заявил, что машиной Ефремова управлял "известный человек"
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что за рулем автомобиля артиста в момент смертельного ДТП сидел "известный человек". РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T23:18
2020-08-20T23:18
2020-08-21T00:04
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> утверждает, что за рулем автомобиля артиста в момент смертельного ДТП сидел "известный человек".Такое заявление он сделал после окончания заседания в Пресненском суде."Позже все узнаете, это будет изюминка", — добавил юрист.В четверг в суде допросили свидетеля защиты Александра Кобеца, который утверждает, что был в первые минуты на месте событий, а за рулем внедорожника находился не Ефремов.По его словам, после ДТП Кобец подошел к машине со стороны водительского сиденья, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно. При этом свидетель уточнил, что один глаз у него совсем не видит, зрение на втором минус три, а незадолго до этих событий он выпил крепкого пива.Заседание продолжится в пятницу. Как ожидается, в суде допросят друга очевидца, также выступит сам обвиняемый.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200820/sud-1576069919.html
https://ria.ru/20200820/svidetel-1576068293.html
Damir Aliev
этого Пашаева совершенно определенно нужно сажать на нары после этого процесса.
130
Von Stirliz
Неужели... САМ?!
91
69
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
утверждает, что за рулем автомобиля артиста в момент смертельного ДТП сидел "известный человек".
Такое заявление он сделал после окончания заседания в Пресненском суде.
"Позже все узнаете, это будет изюминка", — добавил юрист.
В четверг в суде допросили свидетеля защиты Александра Кобеца, который утверждает, что был в первые минуты на месте событий, а за рулем внедорожника находился не Ефремов.
По его словам, после ДТП Кобец подошел к машине со стороны водительского сиденья, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно. При этом свидетель уточнил, что один глаз у него совсем не видит, зрение на втором минус три, а незадолго до этих событий он выпил крепкого пива.
Заседание продолжится в пятницу. Как ожидается, в суде допросят друга очевидца, также выступит сам обвиняемый.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.