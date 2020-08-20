https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html

Ефремов устроил скандал в суде

Актер Михаил Ефремов устроил скандал во время заседания суда по делу о смертельном ДТП, сообщила газета "Комсомольская правда". РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T18:50

2020-08-20T18:50

2020-08-20T19:15

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> устроил скандал во время заседания суда по делу о смертельном ДТП, сообщила газета "<a href="https://www.kp.ru/daily/217171/4273441/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>".Во время допроса одного из свидетелей артист вышел из себя. Его возмутило поведение адвоката потерпевшей стороны."Нет-нет-нет, так Скабеева говорит, а не адвокат!" — заявил он.Позже Ефремов вступился за своего защитника <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, когда адвокат потерпевших Анна Бутырина призвала удалить его с заседания."Он мешает допрашивать свидетеля", — пояснила свое требование юрист."Прошу нас троих удалить", — вмешался актер.Кроме того, Ефремова разозлили каверзные вопросы к свидетелю. Из-за этого актера чуть не вывели с заседания."Белорусская оппозиция!" — произносил он после каждой фразы Бутыриной.Сегодня суд продолжил рассматривать дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. На заседании заслушали свидетелей защиты. Один из них, Александр Кобец, заявил, что актер в момент столкновения был на пассажирском сиденье машины, и в ответ на уточняющие вопросы признался, что слеп на один глаз и незадолго до инцидента употребил алкоголь. Пьяная авария Резонансное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> произошло на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова изменила тактику. Адвокат утверждает, что актера не было за рулем в момент аварии.

https://ria.ru/20200818/1575938358.html

https://ria.ru/20200806/1575450015.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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