https://ria.ru/20200820/efremov-1576050132.html

Свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье

Свидетель защиты утверждает, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а актер Михаил Ефремов сидел на пассажирском сиденье, передает корреспондент РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:41

2020-08-20T16:41

2020-08-20T17:04

москва

иваново

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Свидетель защиты утверждает, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> сидел на пассажирском сиденье, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Секретным свидетелем защиты оказался некий Александр Кобец, по собственным словам, очевидец ДТП. Он живет в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a>, а в Москву, как он заявил, приехал с другом погулять."Когда я подошел к водительскому сиденью, там был молодой человек, он собирал подушки безопасности, я спросил, нужна ли помощь, он сказал мне: "Пошел на…" [далее шло непечатное слово]. Я отошел к морде автомобиля, а друг мне говорит: "О, смотри, Ефремов". Он стоял возле белой машины ["Лада", за рулем был Сергей Захаров], держит горло и трет шею. Он 100% сидел на пассажирском сиденье", - заявил свидетель в суде.По его утверждению, на водителе джипа Ефремова была серая футболка и темная "жилетка болоньевая".Адвокат Ефремова Эльман Пашаев со своей стороны заявил, что проверил свидетеля на полиграфе и представит суду результаты, как только они будут готовы. Кроме того, он собирается проверить биллинги мобильного телефона Кобца, чтобы узнать его местоположение в момент ДТП.Пашаев утверждает, что разные люди ему не раз предлагали стать "свидетелями" за деньги, но он хотел найти настоящего очевидца и убедиться, что он не врет. Кобец, по словам адвоката, сам нашел его через Facebook.

https://ria.ru/20200820/pokazaniya-1576048364.html

https://ria.ru/20200820/1576043549.html

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иваново

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, иваново, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия