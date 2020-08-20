https://ria.ru/20200820/efremov-1576050132.html
Свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье
Свидетель защиты утверждает, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а актер Михаил Ефремов сидел на пассажирском сиденье, передает корреспондент РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:41
2020-08-20T16:41
2020-08-20T17:04
москва
иваново
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576031220_0:235:2923:1879_1400x0_80_0_0_e2da3d4d207582ad7c26ba572c76e1d0.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Свидетель защиты утверждает, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> сидел на пассажирском сиденье, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Секретным свидетелем защиты оказался некий Александр Кобец, по собственным словам, очевидец ДТП. Он живет в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a>, а в Москву, как он заявил, приехал с другом погулять."Когда я подошел к водительскому сиденью, там был молодой человек, он собирал подушки безопасности, я спросил, нужна ли помощь, он сказал мне: "Пошел на…" [далее шло непечатное слово]. Я отошел к морде автомобиля, а друг мне говорит: "О, смотри, Ефремов". Он стоял возле белой машины ["Лада", за рулем был Сергей Захаров], держит горло и трет шею. Он 100% сидел на пассажирском сиденье", - заявил свидетель в суде.По его утверждению, на водителе джипа Ефремова была серая футболка и темная "жилетка болоньевая".Адвокат Ефремова Эльман Пашаев со своей стороны заявил, что проверил свидетеля на полиграфе и представит суду результаты, как только они будут готовы. Кроме того, он собирается проверить биллинги мобильного телефона Кобца, чтобы узнать его местоположение в момент ДТП.Пашаев утверждает, что разные люди ему не раз предлагали стать "свидетелями" за деньги, но он хотел найти настоящего очевидца и убедиться, что он не врет. Кобец, по словам адвоката, сам нашел его через Facebook.
https://ria.ru/20200820/pokazaniya-1576048364.html
https://ria.ru/20200820/1576043549.html
москва
иваново
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576031220_287:0:2886:1949_1400x0_80_0_0_bb051fd82f60bd88abee089bfd25672d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, иваново, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Свидетель защиты утверждает, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а актер Михаил Ефремов
сидел на пассажирском сиденье, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы
.
Секретным свидетелем защиты оказался некий Александр Кобец, по собственным словам, очевидец ДТП. Он живет в Иваново
, а в Москву, как он заявил, приехал с другом погулять.
"Когда я подошел к водительскому сиденью, там был молодой человек, он собирал подушки безопасности, я спросил, нужна ли помощь, он сказал мне: "Пошел на…" [далее шло непечатное слово]. Я отошел к морде автомобиля, а друг мне говорит: "О, смотри, Ефремов". Он стоял возле белой машины ["Лада", за рулем был Сергей Захаров], держит горло и трет шею. Он 100% сидел на пассажирском сиденье", - заявил свидетель в суде.
По его утверждению, на водителе джипа Ефремова была серая футболка и темная "жилетка болоньевая".
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев со своей стороны заявил, что проверил свидетеля на полиграфе и представит суду результаты, как только они будут готовы. Кроме того, он собирается проверить биллинги мобильного телефона Кобца, чтобы узнать его местоположение в момент ДТП.
Пашаев утверждает, что разные люди ему не раз предлагали стать "свидетелями" за деньги, но он хотел найти настоящего очевидца и убедиться, что он не врет. Кобец, по словам адвоката, сам нашел его через Facebook.