https://ria.ru/20200820/drsmd-1576049842.html

В МИД прокомментировали стремление США разместить РСМД в Азии

Стремление Соединенных Штатов разместить в Азиатском регионе ракеты средней и малой дальности направлено против Китая и способно дестабилизировать ситуацию как... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:37

2020-08-20T16:37

2020-08-20T16:37

россия

договор о рсмд

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Стремление Соединенных Штатов разместить в Азиатском регионе ракеты средней и малой дальности направлено против Китая и способно дестабилизировать ситуацию как в регионе, так и в мире в целом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.Ранее спецпредставитель <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по контролю над вооружениями <a href="https://ria.ru/person_marshall-billingsli" target="_blank">Маршал Биллингсли</a> заявил в интервью японскому изданию "<a href="https://www.nikkei.com/" target="_blank">Никкэй</a>", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.В 2019 году США <a href="https://ria.ru/usa-withdraw-inf-21102018" target="_blank">вышли</a> из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

https://ria.ru/20200225/1565195953.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор о рсмд, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность, в мире