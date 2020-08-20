В МИД прокомментировали стремление США разместить РСМД в Азии
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Стремление Соединенных Штатов разместить в Азиатском регионе ракеты средней и малой дальности направлено против Китая и способно дестабилизировать ситуацию как в регионе, так и в мире в целом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в интервью японскому изданию "Никкэй", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.
"Полагаем, это дестабилизирующая мера с точки зрения международной и региональной безопасности. Несомненно, появление новых американских ракетных средств в регионе спровоцировало бы опасный виток гонки вооружений - снова. Вынуждены также учитывать, что такие вооружения создавали бы дополнительные ракетные риски и для нашей территории, включая объекты стратегического значения, что потребует принятия необходимых мер реагирования", - сказала Захарова на брифинге.
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
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