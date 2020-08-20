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В МИД прокомментировали стремление США разместить РСМД в Азии
Стремление Соединенных Штатов разместить в Азиатском регионе ракеты средней и малой дальности направлено против Китая и способно дестабилизировать ситуацию как... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:37
2020-08-20T16:37
россия
договор о рсмд
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Стремление Соединенных Штатов разместить в Азиатском регионе ракеты средней и малой дальности направлено против Китая и способно дестабилизировать ситуацию как в регионе, так и в мире в целом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.Ранее спецпредставитель <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по контролю над вооружениями <a href="https://ria.ru/person_marshall-billingsli" target="_blank">Маршал Биллингсли</a> заявил в интервью японскому изданию "<a href="https://www.nikkei.com/" target="_blank">Никкэй</a>", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.В 2019 году США <a href="https://ria.ru/usa-withdraw-inf-21102018" target="_blank">вышли</a> из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
https://ria.ru/20200225/1565195953.html
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россия, договор о рсмд, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность, в мире

В МИД прокомментировали стремление США разместить РСМД в Азии

16:37 20.08.2020
1248
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Стремление Соединенных Штатов разместить в Азиатском регионе ракеты средней и малой дальности направлено против Китая и способно дестабилизировать ситуацию как в регионе, так и в мире в целом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в интервью японскому изданию "Никкэй", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.

"Полагаем, это дестабилизирующая мера с точки зрения международной и региональной безопасности. Несомненно, появление новых американских ракетных средств в регионе спровоцировало бы опасный виток гонки вооружений - снова. Вынуждены также учитывать, что такие вооружения создавали бы дополнительные ракетные риски и для нашей территории, включая объекты стратегического значения, что потребует принятия необходимых мер реагирования", - сказала Захарова на брифинге.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
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РоссияДоговор о РСМДМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАБезопасностьВ мире
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