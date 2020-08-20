https://ria.ru/20200820/donbass-1576065251.html

Кравчук призвал обсуждать выборы в Донбассе в "нормандском формате"

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук считает, что вопрос назначения местных выборов в Донбассе... РИА Новости, 20.08.2020

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2020-08-20T20:02

2020-08-20T22:15

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

донецкая народная республика

леонид кравчук

верховная рада украины

борис грызлов

минск

оон

в мире

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<strong>КИЕВ, 20 авг - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> считает, что вопрос назначения местных выборов в Донбассе необходимо вынести на рассмотрение глав "нормандской четверки".Ранее парламент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям."Буду рекомендовать президенту Украины добиться встречи в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Насколько я знаю, в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине. И этот вопрос (надо-ред) поставить, потому что он минской трехсторонней контактной группой не может быть решен. Главное, это решение в нормандском формате. Как сойтись и как согласовать все те вопросы, которые не могут быть решены украинским законодательством, потому что, как мы считаем, они противоречат нашим национальным интересам", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.Ранее в четверг Кравчук заявил, что просит Верховную раду Украины пересмотреть решение о запрете местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank">Донбасса</a>.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200819/1575962173.html

https://ria.ru/20200728/1575005050.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, борис грызлов, минск, оон, в мире