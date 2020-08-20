Кравчук призвал обсуждать выборы в Донбассе в "нормандском формате"
20:02 20.08.2020 (обновлено: 22:15 20.08.2020)
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© РИА Новости / Александр МазуркевичБывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины, член политбюро СДПУ Леонид Кравчук
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук считает, что вопрос назначения местных выборов в Донбассе необходимо вынести на рассмотрение глав "нормандской четверки".
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
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"Буду рекомендовать президенту Украины добиться встречи в Берлине. Насколько я знаю, в Париже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине. И этот вопрос (надо-ред) поставить, потому что он минской трехсторонней контактной группой не может быть решен. Главное, это решение в нормандском формате. Как сойтись и как согласовать все те вопросы, которые не могут быть решены украинским законодательством, потому что, как мы считаем, они противоречат нашим национальным интересам", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.
Ранее в четверг Кравчук заявил, что просит Верховную раду Украины пересмотреть решение о запрете местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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