https://ria.ru/20200820/dokhody-1576059417.html

Назван годовой доход заместителей Котякова

Более 15 миллионов рублей задекларировали по итогам 2019 года трое заместителей министра труда и социальной защиты Антона Котякова, следует из декларации о... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T18:10

2020-08-20T18:10

2020-08-20T18:10

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Более 15 миллионов рублей задекларировали по итогам 2019 года трое заместителей министра труда и социальной защиты <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антона Котякова</a>, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте министерства.Согласно документу, годовой доход первого замминистра <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Vovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Вовченко</a> составил 5,6 миллиона рублей. Ему принадлежит легковой автомобиль Jaguar XJR8, а также квартира площадью 56,6 квадратных метра.Статс-секретарь, замминистра <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Pudov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Пудов</a> задекларировал доход в 5,7 миллиона рублей. Ему принадлежат легковой автомобиль <a href="http://ria.ru/product_Toyota_RAV4/" target="_blank" data-auto="true">Toyota RAV4</a> и квартира площадью 58 квадратных метров. Также в долевой собственности (1/4) у замминистра квартира площадью 58,3 квадратных метра.Замминистра Алексей Скляр задекларировал доход в 5,2 миллиона рублей. Ему принадлежит квартира площадью 51 квадратный метр, в пользовании замминистра находятся квартира площадью 120,5 квадратных метра и гараж.Ранее сообщалось, что доходы министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова в 2019 году, когда он занимал пост замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a>, составили 14,74 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200814/1575811491.html

https://ria.ru/20200820/vorobev-1576058475.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), экономика