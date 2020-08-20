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Назван годовой доход заместителей Котякова
Более 15 миллионов рублей задекларировали по итогам 2019 года трое заместителей министра труда и социальной защиты Антона Котякова, следует из декларации о... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:10
2020-08-20T18:10
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Более 15 миллионов рублей задекларировали по итогам 2019 года трое заместителей министра труда и социальной защиты <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антона Котякова</a>, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте министерства.Согласно документу, годовой доход первого замминистра <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Vovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Вовченко</a> составил 5,6 миллиона рублей. Ему принадлежит легковой автомобиль Jaguar XJR8, а также квартира площадью 56,6 квадратных метра.Статс-секретарь, замминистра <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Pudov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Пудов</a> задекларировал доход в 5,7 миллиона рублей. Ему принадлежат легковой автомобиль <a href="http://ria.ru/product_Toyota_RAV4/" target="_blank" data-auto="true">Toyota RAV4</a> и квартира площадью 58 квадратных метров. Также в долевой собственности (1/4) у замминистра квартира площадью 58,3 квадратных метра.Замминистра Алексей Скляр задекларировал доход в 5,2 миллиона рублей. Ему принадлежит квартира площадью 51 квадратный метр, в пользовании замминистра находятся квартира площадью 120,5 квадратных метра и гараж.Ранее сообщалось, что доходы министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова в 2019 году, когда он занимал пост замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a>, составили 14,74 миллиона рублей.
https://ria.ru/20200814/1575811491.html
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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), экономика

Назван годовой доход заместителей Котякова

18:10 20.08.2020
732
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 15 миллионов рублей задекларировали по итогам 2019 года трое заместителей министра труда и социальной защиты Антона Котякова, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте министерства.
Согласно документу, годовой доход первого замминистра Алексея Вовченко составил 5,6 миллиона рублей. Ему принадлежит легковой автомобиль Jaguar XJR8, а также квартира площадью 56,6 квадратных метра.
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Статс-секретарь, замминистра Андрей Пудов задекларировал доход в 5,7 миллиона рублей. Ему принадлежат легковой автомобиль Toyota RAV4 и квартира площадью 58 квадратных метров. Также в долевой собственности (1/4) у замминистра квартира площадью 58,3 квадратных метра.
Замминистра Алексей Скляр задекларировал доход в 5,2 миллиона рублей. Ему принадлежит квартира площадью 51 квадратный метр, в пользовании замминистра находятся квартира площадью 120,5 квадратных метра и гараж.
Ранее сообщалось, что доходы министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова в 2019 году, когда он занимал пост замглавы Минфина, составили 14,74 миллиона рублей.
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Вчера, 17:55
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РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Экономика
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