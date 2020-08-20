Доход главы департамента финансов Москвы за год вырос в три раза
20:32 20.08.2020 (обновлено: 22:08 20.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова за год увеличила свой доход более чем в три раза, заработав 24 миллиона рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра и правительства столицы.
Согласно данным декларации, в 2019 году Зяббарова заработала 24 миллиона 182 тысячи 267 рублей, тогда как в 2018 году ее доход составлял 7,6 миллиона рублей. В ее собственности числится квартира площадью 105 квадратных метров.
На втором месте по росту доходов за год среди членов московского правительства расположился заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, он задекларировал доход в 22 миллиона 956 тысяч 730 рублей, тогда как в 2018 год доход его составил 7,3 миллиона рублей (рост доходов чуть более чем в три раза). В собственности у него по-прежнему земельный участок почти 20 тысяч квадратных метров, жилой дом 377 квадратных метров, треть квартиры 268 квадратных метров.
На третьем месте по росту доходов находится руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, у него задекларировано 27 миллионов 246 тысяч 625 рублей, тогда как годом ранее доход составлял 10 миллионов рублей. В собственности стало на один дачный участок меньше - теперь их девять, площадью от 500 до 3,7 тысячи квадратных метров, он по-прежнему он владеет квартирой площадью 118 квадратных метров, автомобилем BMW M3, еще тремя дачными и двумя личными подсобными хозяйствами владеет его супруга, у которой также в собственности два жилых дома и одна квартира.
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