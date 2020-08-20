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Доход главы департамента финансов Москвы за год вырос в три раза
Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова за год увеличила свой доход более чем в три раза, заработав 24 миллиона рублей, следует из сведений о доходах РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:32
2020-08-20T22:08
александр горбенко
елена зяббарова
алексей немерюк
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Глава департамента финансов <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Elena_Zjabbarova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Зяббарова</a> за год увеличила свой доход более чем в три раза, заработав 24 миллиона рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра и правительства столицы.Согласно данным декларации, в 2019 году Зяббарова заработала 24 миллиона 182 тысячи 267 рублей, тогда как в 2018 году ее доход составлял 7,6 миллиона рублей. В ее собственности числится квартира площадью 105 квадратных метров.На втором месте по росту доходов за год среди членов московского правительства расположился заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики <a href="http://ria.ru/person_AleksandrGorbenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горбенко</a>, он задекларировал доход в 22 миллиона 956 тысяч 730 рублей, тогда как в 2018 год доход его составил 7,3 миллиона рублей (рост доходов чуть более чем в три раза). В собственности у него по-прежнему земельный участок почти 20 тысяч квадратных метров, жилой дом 377 квадратных метров, треть квартиры 268 квадратных метров.На третьем месте по росту доходов находится руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>, у него задекларировано 27 миллионов 246 тысяч 625 рублей, тогда как годом ранее доход составлял 10 миллионов рублей. В собственности стало на один дачный участок меньше - теперь их девять, площадью от 500 до 3,7 тысячи квадратных метров, он по-прежнему он владеет квартирой площадью 118 квадратных метров, автомобилем <a href="http://ria.ru/organization_BMW_AG/" target="_blank" data-auto="true">BMW</a> M3, еще тремя дачными и двумя личными подсобными хозяйствами владеет его супруга, у которой также в собственности два жилых дома и одна квартира.
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александр горбенко, елена зяббарова, алексей немерюк, москва, общество

Доход главы департамента финансов Москвы за год вырос в три раза

20:32 20.08.2020 (обновлено: 22:08 20.08.2020)
959
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова
Руководитель Департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова за год увеличила свой доход более чем в три раза, заработав 24 миллиона рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра и правительства столицы.
Согласно данным декларации, в 2019 году Зяббарова заработала 24 миллиона 182 тысячи 267 рублей, тогда как в 2018 году ее доход составлял 7,6 миллиона рублей. В ее собственности числится квартира площадью 105 квадратных метров.
На втором месте по росту доходов за год среди членов московского правительства расположился заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, он задекларировал доход в 22 миллиона 956 тысяч 730 рублей, тогда как в 2018 год доход его составил 7,3 миллиона рублей (рост доходов чуть более чем в три раза). В собственности у него по-прежнему земельный участок почти 20 тысяч квадратных метров, жилой дом 377 квадратных метров, треть квартиры 268 квадратных метров.
На третьем месте по росту доходов находится руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, у него задекларировано 27 миллионов 246 тысяч 625 рублей, тогда как годом ранее доход составлял 10 миллионов рублей. В собственности стало на один дачный участок меньше - теперь их девять, площадью от 500 до 3,7 тысячи квадратных метров, он по-прежнему он владеет квартирой площадью 118 квадратных метров, автомобилем BMW M3, еще тремя дачными и двумя личными подсобными хозяйствами владеет его супруга, у которой также в собственности два жилых дома и одна квартира.
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Вчера, 19:09
Стали известны доходы Собянина за 2019 год
22002043
Обсудить 2
Александр ГорбенкоЕлена ЗяббароваАлексей НемерюкМоскваОбщество
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