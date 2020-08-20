https://ria.ru/20200820/dokazatelstvo-1576068786.html

Пашаев попросил исключить из доказательств видео первых минут после ДТП

Защита актера Михаила Ефремова просит исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещдоком, который содержит записи первых минут РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T22:01

2020-08-20T22:01

2020-08-20T22:01

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Защита актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> просит исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещдоком, который содержит записи первых минут после ДТП, снятые на мобильный телефон, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещественным доказательством, где содержатся видео, снятые Женжебиром В. В. на мобильный телефон", - заявил <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>.По словам Пашаева, видеозаписи получены с нарушением протокола и должны быть признаны недопустимыми. Он также просил исключить данные биологической экспертизы.Ранее в суде был допрошен свидетель защиты Александр Кобец, утверждающий, что Михаил Ефремов в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины. Кобец оказался слеп на один глаз, а на другом у него минус три. Мужчина рассказал, что живет в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a> и приезжал в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> с другом погулять. По его словам, после ДТП он подошел к водительскому сидению, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно.Изначально свидетель поведал суду, что про Ефремова ему сказал друг, позже он запутался в собственных показаниях и пояснил, что сам лично видел его на пассажирском сиденье, а его "волосы (были растрепаны) в разные (стороны), как у <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Пугачевой</a>".Кроме того, во время просмотра видеозаписей он не смог себя опознать или найти на видео, хотя утверждал, что "подошел к машине" одним из первых.Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200820/svidetel-1576067321.html

https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html

Влад Тёплыйстан За лжесвидетельство надо серьезно наказывать. 44

Игорь Земский Прошу суд при вынесении решения рассматривать только лицензионные видеозаписи спектаклей с участием Ефремова, а также характеристики, данные ему коллегами по цеху 38

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия