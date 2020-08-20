https://ria.ru/20200820/bork-1576048071.html
Подтверждено участие Бьорк в фильме про викингов Роберта Эггерса
Подтвердилась информация об участии исландской певицы Бьорк в фильме о викингах "Северянин" Роберта Эггерса, сообщает TheFilmStage. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:49
2020-08-20T16:49
2020-08-20T16:51
николь кидман
бьорк гудмундсдоттир
культура
кино и сериалы
новости культуры
уиллем дефо
ларс фон триер
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости</strong>. Подтвердилась информация об участии исландской певицы Бьорк в фильме о викингах "Северянин" Роберта Эггерса, <a href="https://thefilmstage.com/bjork-and-her-daughter-join-robert-eggers-viking-epic-the-northman/" target="_blank">сообщает</a> TheFilmStage. Помимо нее в проекте задействованы Николь Кидман, Александр и Билл Скарсгард, а также Аня Тейлор-Джой ("Ведьма") и Уиллем Дефо ("Маяк"). Об участии в картине Бьорк стало точно известно после того, как один из членов съемочной команды <a href="https://twitter.com/awards_watch/status/1296132421717352451?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1296132421717352451%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ffilm%2Fbjork-confirmed-to-star-in-robert-eggers-viking-epic-the-northman-2733256" target="_blank">выложил</a> у себя в твиттере фотографии актерского состава. Там же можно увидеть, что дочь певицы – Исадора – также снимается в ленте.Бьорк, последней крупной киноработой которой была "Танцующая в темноте" (2000) Ларса фон Триера, играет ведьму, а Александр Скарсгард – скандинавского князя, пытающегося отомстить за смерть отца. Действие ленты разворачивается в конце X века. Роберт Эггерс, известный по фильмам "Маяк" и "Ведьма", приступил к съемкам за неделю до введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Сейчас производство ленты возобновлено.Дата премьеры пока не сообщается.
https://ria.ru/20191017/1559893188.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николь кидман, бьорк гудмундсдоттир, кино и сериалы, новости культуры, уиллем дефо, ларс фон триер
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости
. Подтвердилась информация об участии исландской певицы Бьорк в фильме о викингах "Северянин" Роберта Эггерса, сообщает
TheFilmStage.
Помимо нее в проекте задействованы Николь Кидман, Александр и Билл Скарсгард, а также Аня Тейлор-Джой ("Ведьма") и Уиллем Дефо ("Маяк").
Об участии в картине Бьорк стало точно известно после того, как один из членов съемочной команды выложил
у себя в твиттере фотографии актерского состава. Там же можно увидеть, что дочь певицы – Исадора – также снимается в ленте.
Бьорк, последней крупной киноработой которой была "Танцующая в темноте" (2000) Ларса фон Триера, играет ведьму, а Александр Скарсгард – скандинавского князя, пытающегося отомстить за смерть отца. Действие ленты разворачивается в конце X века.
Роберт Эггерс, известный по фильмам "Маяк" и "Ведьма", приступил к съемкам за неделю до введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Сейчас производство ленты возобновлено.
Дата премьеры пока не сообщается.