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Работы по благоустройству стартовали от Садового кольца до "Коломенской"
Пешеходные переходы с контрастным освещением, мини-площади и современные остановочные павильоны появятся в рамках благоустройства на участке Большие Каменщики - РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T07:10
2020-08-20T16:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Пешеходные переходы с контрастным освещением, мини-площади и современные остановочные павильоны появятся в рамках благоустройства на участке Большие Каменщики - метро "Коломенская", сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в правительстве Москвы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что работы стартовали и пройдут на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская". Главная задача благоустройства - создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров."Был проведен анализ территории, исследованы основные транспортные и пассажиропотоки в этом районе, чтобы выбрать варианты для их оптимизации и создания более удобной и безопасной среды. Например, сейчас в этой зоне расположен 71 наземный пешеходный переход, в рамках благоустройства добавят еще восемь. На 45 "зебрах" установят контрастное освещение для повышения безопасности пешеходов", - рассказал Бирюков.Заммэра сообщил, что запланирована замена около 40 устаревших остановочных павильонов на современные. В них можно будет не только комфортно ожидать городской транспорт, но и зарядить мобильный, подключиться к Wi-fi."На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две новые остановочные трамвайные платформы. Они будут расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря чему людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми будет удобно заходить в вагоны. Для тех, кто предпочитает двухколесный транспорт, в зоне благоустройства разместят более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов", - уточнил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что основными точками притяжения при благоустройстве вылетных магистралей становятся транспортные узлы - станции метро и остановки общественного транспорта."После реконструкции они станут своеобразными городскими мини-площадями. Важнейшей точкой на этом участке является станция метро "Коломенская", где обустроят новые удобные пешеходные дорожки, заменят покрытия на тротуарах, установят новые фонари и скамейки", - подчеркнул Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что в рамках благоустройства все воздушные кабельные линии уберут под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составит 11 километров. На участке Большие Каменщики - метро "Коломенская" установят более 1 тысячи фонарей с энергосберегающими лампами, 345 различных малых архитектурных форм."Особое внимание уделят озеленению - на территории будет разбито почти 17 гектаров газона, высажено 45 деревьев и более 7,6 тысячи различных кустарников", - заключил Бирюков.
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москва

Работы по благоустройству стартовали от Садового кольца до "Коломенской"

07:10 20.08.2020 (обновлено: 16:56 20.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пешеходные переходы с контрастным освещением, мини-площади и современные остановочные павильоны появятся в рамках благоустройства на участке Большие Каменщики - метро "Коломенская", сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что работы стартовали и пройдут на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская". Главная задача благоустройства - создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров.
"Был проведен анализ территории, исследованы основные транспортные и пассажиропотоки в этом районе, чтобы выбрать варианты для их оптимизации и создания более удобной и безопасной среды. Например, сейчас в этой зоне расположен 71 наземный пешеходный переход, в рамках благоустройства добавят еще восемь. На 45 "зебрах" установят контрастное освещение для повышения безопасности пешеходов", - рассказал Бирюков.
Заммэра сообщил, что запланирована замена около 40 устаревших остановочных павильонов на современные. В них можно будет не только комфортно ожидать городской транспорт, но и зарядить мобильный, подключиться к Wi-fi.
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"На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две новые остановочные трамвайные платформы. Они будут расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря чему людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми будет удобно заходить в вагоны. Для тех, кто предпочитает двухколесный транспорт, в зоне благоустройства разместят более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что основными точками притяжения при благоустройстве вылетных магистралей становятся транспортные узлы - станции метро и остановки общественного транспорта.
"После реконструкции они станут своеобразными городскими мини-площадями. Важнейшей точкой на этом участке является станция метро "Коломенская", где обустроят новые удобные пешеходные дорожки, заменят покрытия на тротуарах, установят новые фонари и скамейки", - подчеркнул Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что в рамках благоустройства все воздушные кабельные линии уберут под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составит 11 километров. На участке Большие Каменщики - метро "Коломенская" установят более 1 тысячи фонарей с энергосберегающими лампами, 345 различных малых архитектурных форм.
"Особое внимание уделят озеленению - на территории будет разбито почти 17 гектаров газона, высажено 45 деревьев и более 7,6 тысячи различных кустарников", - заключил Бирюков.
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