https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576064001.html
США призвали власти Белоруссии к диалогу с координационным советом
США призывают правительство Белоруссии к диалогу с обществом, в том числе через созданный оппозицией координационный совет, говорится в заявлении госсекретаря... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:33
2020-08-20T19:33
2020-08-20T19:33
протесты в белоруссии
светлана тихановская
майк помпео
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> призывают правительство <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> к диалогу с обществом, в том числе через созданный оппозицией координационный совет, говорится в заявлении госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>."Мы призываем белорусское правительство активно вести диалог с обществом, в том числе с помощью недавно созданного национального координационного совета, так, чтобы этот диалог отражал требования народа ради будущего Беларуси и ее успеха", - говорится в заявлении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.Белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы". Сам совет заявлял, что не ставит целью захват власти и изменение конституционного строя, не имеет политической программы и политических целей.
https://ria.ru/20200820/suverenitet-1576058765.html
6
белоруссия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, майк помпео, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире