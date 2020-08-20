https://ria.ru/20200820/balbek-1576068643.html

Бальбек назвал плохой идеей заманивать крымчан на Украину "галушками"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя позицию президента Украины Владимира Зеленского, что Крым вернется под украинскую юрисдикцию, приветствовал... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T21:55

2020-08-20T21:55

2020-08-20T21:55

ситуация на украине

руслан бальбек

республика крым

украина

политика

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя позицию президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, что Крым вернется под украинскую юрисдикцию, приветствовал динамичное развитие Херсонской области, но назвал плохой идеей заманивать крымчан на Украину "пампушками и галушками".Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет значительно быстрее"."Не секрет, что фермеры Херсонщины очень сильно пострадали от продуктовой блокады, и регион нуждается в инвестициях и государственной поддержке. Но при чем тут статус Крыма? У них своя жизнь и идеология, у нас - кардинально другая. И как бы ни процветали наши соседи, хотя я очень сомневаюсь в способности официального Киева поднять экономику этой области, мы свой путь выбрали и обратно не повернем. Я считаю плохой идеей заманивать крымчан на Украину пампушками и галушками", - сказал Бальбек РИА Новости.По его словам, динамичному развитию <a href="http://ria.ru/location_Kherson_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Херсонской области</a> будут только рады, но это не отражается на позиции крымчан относительно российского статуса полуострова.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200820/krym-1576067915.html

https://ria.ru/20200820/krym-1576061740.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, руслан бальбек, республика крым, украина, политика