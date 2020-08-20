https://ria.ru/20200820/astronomiya-1576056893.html

Крымский астроном открыл новую комету

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл в августе с помощью собственноручно изготовленного телескопа-рефлектора новую комету Солнечной системы С2020 Q1... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:26

2020-08-20T17:26

2020-08-20T17:26

риа наука

солнечная система

космос - риа наука

республика крым

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости.</strong> Крымский астроном Геннадий Борисов открыл в августе с помощью собственноручно изготовленного телескопа-рефлектора новую комету Солнечной системы С2020 Q1 Borisov и околоземный астероид."С 17 на 18 августа открыл новую комету <a href="https://ria.ru/keyword_solnechnaja_sistema" target="_blank">Солнечной системы</a>, свою 10-ю, юбилейную. Уже вышел циркуляр малых планет с наблюдением кометы другими обсерваториями. Комета получила название С2020 Q1 Borisov ", - сказал Борисов.Он рассказал, что параметры кометы будут уточнены после наблюдений в течение полугода обсерваториями в разных уголках мира. Астроном рассказал, что после наблюдений комета, вероятнее всего, сменит название - букву "С" в ее названии заменят на "Р", что означает - периодическая. Комета сейчас видна в телескопы, ее звездная величина 17, она находится в северном полушарии в созвездии Возничего.Борисов также сообщил об открытии нового околоземного астероида, которое он сделал в начале августа."Он (астероид) околоземный, не является опасным для Земли, о размерах судить трудно, думаю до 200 метров", - сказал Борисов, который ранее открыл два астероида, один из которых потенциально опасен для Земли. Он отметил, что открытия сделал на 65-сантиметровом рефлекторе, который сконструировал собственными руками.Геннадий Борисов является первооткрывателем первой в истории межзвездной кометы. Комета 2I/Borisov была открыта Борисовым в августе 2019 года с помощью телескопа собственного изготовления в поселке Научный в Крыму.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576004107.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнечная система, космос - риа наука, республика крым