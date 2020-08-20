https://ria.ru/20200820/1576064833.html

Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликуют в августе

Результаты клинических испытаний российской вакцины против коронавируса в августе будут опубликованы в научных журналах, заявил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:54

2020-08-20T19:54

2020-08-20T19:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Результаты клинических испытаний российской вакцины против коронавируса в августе будут опубликованы в научных журналах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>."Результаты клинических испытаний скоро, в августе, мы надеемся, будут опубликованы в ведущих журналах", - сказал он журналистам.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество