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ВКонтакте научит нейросеть находить "враждебные высказывания"
ВКонтакте работает над искусственным интеллектом для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями. Технология призвана ускорить время... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:01
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вконтакте
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> ВКонтакте работает над искусственным интеллектом для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями. Технология призвана ускорить время обработки жалоб и помочь пользователям реже сталкиваться с проявлениями нетерпимости.Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них — проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков, а также оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний.Чтобы сообщить о таких публикациях пользователь должен нажать кнопку "Пожаловаться" и выбрать категорию — "Враждебные высказывания". После этого материал попадёт на рассмотрение к модераторам.
https://ria.ru/20200717/1574499272.html
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вконтакте

ВКонтакте научит нейросеть находить "враждебные высказывания"

19:01 20.08.2020
1527
© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВКонтакте работает над искусственным интеллектом для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями. Технология призвана ускорить время обработки жалоб и помочь пользователям реже сталкиваться с проявлениями нетерпимости.
Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них — проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков, а также оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний.
Логотип ВКонтакте
17 июля, 15:05
"ВКонтакте" обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в "Клипах"
Чтобы сообщить о таких публикациях пользователь должен нажать кнопку "Пожаловаться" и выбрать категорию — "Враждебные высказывания". После этого материал попадёт на рассмотрение к модераторам.
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ВКонтакте
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