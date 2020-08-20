https://ria.ru/20200820/1576062804.html

ВКонтакте научит нейросеть находить "враждебные высказывания"

ВКонтакте работает над искусственным интеллектом для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями. Технология призвана ускорить время... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:01

2020-08-20T19:01

2020-08-20T19:01

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> ВКонтакте работает над искусственным интеллектом для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями. Технология призвана ускорить время обработки жалоб и помочь пользователям реже сталкиваться с проявлениями нетерпимости.Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них — проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков, а также оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний.Чтобы сообщить о таких публикациях пользователь должен нажать кнопку "Пожаловаться" и выбрать категорию — "Враждебные высказывания". После этого материал попадёт на рассмотрение к модераторам.

https://ria.ru/20200717/1574499272.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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