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https://ria.ru/20200820/1576062183.html
Космонавт рассказал, как на МКС будут искать утечку воздуха
Экипаж Международной космической станции будет последовательно закрывать модули, а затем использует специальные приборы, чтобы найти конкретное место утечки... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:48
2020-08-20T18:48
риа наука
павел виноградов
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> будет последовательно закрывать модули, а затем использует специальные приборы, чтобы найти конкретное место утечки воздуха, рассказал РИА Новости российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Vinogradov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Виноградов</a>.Ранее источник РИА Новости сообщил, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха, возможно, она произошла на американском сегменте.После определения модуля, космонавты начнут поиск утечки с помощью специальных приборов. "Есть специальные ультразвуковые искатели. Мы за много десятков лет научились искать маленькие и большие утечки. Никаких проблем нет", - сказал он.После обнаружения места утечки, принимается решение, каким образом решать проблему, пояснил Виноградов.
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павел виноградов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Космонавт рассказал, как на МКС будут искать утечку воздуха

18:48 20.08.2020
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© NASAГрузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
© NASA
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции будет последовательно закрывать модули, а затем использует специальные приборы, чтобы найти конкретное место утечки воздуха, рассказал РИА Новости российский космонавт Павел Виноградов.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха, возможно, она произошла на американском сегменте.
"Это нормальная штатная процедура (закрытие люков между модулями - ред.). Чтобы посмотреть в каком модуле "течет", нужно его закрыть и посмотреть - "течет" он или не "течет". Если у вас несколько комнат в квартире, то чтобы понять, где сквозняк, нужно в эти комнаты закрыть двери", - рассказал космонавт.
После определения модуля, космонавты начнут поиск утечки с помощью специальных приборов. "Есть специальные ультразвуковые искатели. Мы за много десятков лет научились искать маленькие и большие утечки. Никаких проблем нет", - сказал он.
После обнаружения места утечки, принимается решение, каким образом решать проблему, пояснил Виноградов.
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РИА НаукаПавел ВиноградовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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