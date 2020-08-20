https://ria.ru/20200820/1576062183.html
Космонавт рассказал, как на МКС будут искать утечку воздуха
Экипаж Международной космической станции будет последовательно закрывать модули, а затем использует специальные приборы, чтобы найти конкретное место утечки... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:48
2020-08-20T18:48
2020-08-20T18:48
риа наука
павел виноградов
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> будет последовательно закрывать модули, а затем использует специальные приборы, чтобы найти конкретное место утечки воздуха, рассказал РИА Новости российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Vinogradov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Виноградов</a>.Ранее источник РИА Новости сообщил, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха, возможно, она произошла на американском сегменте.После определения модуля, космонавты начнут поиск утечки с помощью специальных приборов. "Есть специальные ультразвуковые искатели. Мы за много десятков лет научились искать маленькие и большие утечки. Никаких проблем нет", - сказал он.После обнаружения места утечки, принимается решение, каким образом решать проблему, пояснил Виноградов.
https://ria.ru/20200819/1575984963.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел виноградов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука