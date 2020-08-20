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"Ъ": Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям
Минздрав доработал поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:57
2020-08-20T17:01
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. </strong>Минздрав доработал поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, пишет "<a href="https://www.kommersant.ru/doc/4459376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсантъ</a>" со ссылкой на финальную редакцию приказа ведомства.Отмечается, что авторы документа окончательно отказались от идеи обязательных тестов на алкоголизм, с помощью которых в крови выявляется СDT-маркер.Вместо этого психиатр-нарколог может направить на лабораторные исследования крови или мочи в случае выявления медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. По данным издания, речь идет о таких диагнозах, как шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость, хронический алкоголизм.В пресс-службе Минздрава указали на то, что проект поправок подготовлен и направлен на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере здравоохранения.
https://ria.ru/20200708/1574079372.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

"Ъ": Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

15:57 20.08.2020 (обновлено: 17:01 20.08.2020)
4981
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкПроверка водителя на содержание алкоголя в крови
Проверка водителя на содержание алкоголя в крови
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минздрав доработал поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на финальную редакцию приказа ведомства.
Отмечается, что авторы документа окончательно отказались от идеи обязательных тестов на алкоголизм, с помощью которых в крови выявляется СDT-маркер.
Вместо этого психиатр-нарколог может направить на лабораторные исследования крови или мочи в случае выявления медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. По данным издания, речь идет о таких диагнозах, как шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость, хронический алкоголизм.
В пресс-службе Минздрава указали на то, что проект поправок подготовлен и направлен на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере здравоохранения.
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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