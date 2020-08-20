https://ria.ru/20200820/1576055014.html

"Ъ": Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Минздрав доработал поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:57

2020-08-20T15:57

2020-08-20T17:01

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. </strong>Минздрав доработал поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, пишет "<a href="https://www.kommersant.ru/doc/4459376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсантъ</a>" со ссылкой на финальную редакцию приказа ведомства.Отмечается, что авторы документа окончательно отказались от идеи обязательных тестов на алкоголизм, с помощью которых в крови выявляется СDT-маркер.Вместо этого психиатр-нарколог может направить на лабораторные исследования крови или мочи в случае выявления медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. По данным издания, речь идет о таких диагнозах, как шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость, хронический алкоголизм.В пресс-службе Минздрава указали на то, что проект поправок подготовлен и направлен на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере здравоохранения.

https://ria.ru/20200708/1574079372.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество