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Справку для детского сада в Подмосковье сделают за день
Справку для посещения детского сада в Московской области можно будет сделать за один день. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:43
2020-08-20T16:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. </strong>Справку для посещения детского сада в Московской области можно будет сделать за один день. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/spravku-dlja-detskogo-sada-v-podmoskove-mozhno-sdelat-za-den/" target="_blank">"360"</a>.Если ребенок ходил в детский сад до пандемии коронавируса, справку ему быстро сделают на месте. Врач осмотрит малыша в дошкольном учреждении и решит, может он посещать занятия или нет.Детям в возрасте трех лет, которые идут в детский сад впервые, нужно будет пройти обследование в поликлинике и получить медицинскую карту.Ребенок, не посещавший детский сад больше трех дней, тоже обязан получить справку. Данную процедуру ускорили и упростили для удобства родителей. Теперь справку об отсутствии контактов выдают на основании сведений об отсутствии инфекционных заболеваний в течение 21 дня."Детей у нас достаточно много, нагрузка на медицинские учреждения высокая, поэтому мы максимально упростили этот процесс. Работают кабинеты, которые мы условно называем „справка в один шаг“", – отметила Стригункова.Родители могут записать ребенка на определенное время. В кабинете его осмотрит терапевт, который потом выдаст справку об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. По словам министра, ребенка ждет стандартная процедура. Врач или фельдшер возьмет анализ на энтеробиоз и визуально осмотрит малыша.Терапевт выдает справку после просмотра информационной базы. В ней отслеживается, в частности, коронавирус. А еще разработана система, которую ведет Роспотребнадзор. В ней указываются все адреса, по которым были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.Справка действительна в течение трех дней. Она выдается в указанный срок с учетом даты прибытия в направляемое учреждение.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Справку для детского сада в Подмосковье сделают за день

16:43 20.08.2020
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© РИА Новости / Варвара ГертьеВрач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы
Врач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Справку для посещения детского сада в Московской области можно будет сделать за один день. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".
Если ребенок ходил в детский сад до пандемии коронавируса, справку ему быстро сделают на месте. Врач осмотрит малыша в дошкольном учреждении и решит, может он посещать занятия или нет.
Детям в возрасте трех лет, которые идут в детский сад впервые, нужно будет пройти обследование в поликлинике и получить медицинскую карту.
Ребенок, не посещавший детский сад больше трех дней, тоже обязан получить справку. Данную процедуру ускорили и упростили для удобства родителей. Теперь справку об отсутствии контактов выдают на основании сведений об отсутствии инфекционных заболеваний в течение 21 дня.
"Детей у нас достаточно много, нагрузка на медицинские учреждения высокая, поэтому мы максимально упростили этот процесс. Работают кабинеты, которые мы условно называем „справка в один шаг“", – отметила Стригункова.
Родители могут записать ребенка на определенное время. В кабинете его осмотрит терапевт, который потом выдаст справку об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. По словам министра, ребенка ждет стандартная процедура. Врач или фельдшер возьмет анализ на энтеробиоз и визуально осмотрит малыша.
Терапевт выдает справку после просмотра информационной базы. В ней отслеживается, в частности, коронавирус. А еще разработана система, которую ведет Роспотребнадзор. В ней указываются все адреса, по которым были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.
Справка действительна в течение трех дней. Она выдается в указанный срок с учетом даты прибытия в направляемое учреждение.
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