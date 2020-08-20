https://ria.ru/20200820/1576049511.html
Российскую вакцину от COVID-19 производят на четырех площадках
Вакцину от COVID-19 производят сейчас на четырех площадках, в ближайшее время подключатся еще две, заявил заместитель директора центра Гамалеи по научной работе РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:33
2020-08-20T16:33
2020-08-20T16:39
распространение нового коронавируса
денис логунов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030752_0:0:3044:1713_1400x0_80_0_0_a749a605a0ebe8ac0a4ded98862b2240.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Вакцину от COVID-19 производят сейчас на четырех площадках, в ближайшее время подключатся еще две, заявил заместитель директора центра Гамалеи по научной работе <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>."В настоящее время мы имеем уже 4 производственные площадки, 3 коммерческих партнера", - сказал Логунов в ходе онлайн-брифинга.Он уточнил, что в ближайшее время подключатся еще две площадки.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576044987.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030752_315:0:3044:2047_1400x0_80_0_0_a2dfe93a583dac1036966cfbc12c9155.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис логунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, общество