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Российскую вакцину от COVID-19 производят на четырех площадках
Вакцину от COVID-19 производят сейчас на четырех площадках, в ближайшее время подключатся еще две, заявил заместитель директора центра Гамалеи по научной работе РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:33
2020-08-20T16:39
распространение нового коронавируса
денис логунов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Вакцину от COVID-19 производят сейчас на четырех площадках, в ближайшее время подключатся еще две, заявил заместитель директора центра Гамалеи по научной работе <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>."В настоящее время мы имеем уже 4 производственные площадки, 3 коммерческих партнера", - сказал Логунов в ходе онлайн-брифинга.Он уточнил, что в ближайшее время подключатся еще две площадки.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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денис логунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, общество

Российскую вакцину от COVID-19 производят на четырех площадках

16:33 20.08.2020 (обновлено: 16:39 20.08.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вакцину от COVID-19 производят сейчас на четырех площадках, в ближайшее время подключатся еще две, заявил заместитель директора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"В настоящее время мы имеем уже 4 производственные площадки, 3 коммерческих партнера", - сказал Логунов в ходе онлайн-брифинга.
Он уточнил, что в ближайшее время подключатся еще две площадки.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ЛогуновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийОбщество
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