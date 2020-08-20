https://ria.ru/20200820/1576049511.html

Российскую вакцину от COVID-19 производят на четырех площадках

Вакцину от COVID-19 производят сейчас на четырех площадках, в ближайшее время подключатся еще две, заявил заместитель директора центра Гамалеи по научной работе РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:33

2020-08-20T16:33

2020-08-20T16:39

распространение нового коронавируса

денис логунов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Вакцину от COVID-19 производят сейчас на четырех площадках, в ближайшее время подключатся еще две, заявил заместитель директора центра Гамалеи по научной работе <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>."В настоящее время мы имеем уже 4 производственные площадки, 3 коммерческих партнера", - сказал Логунов в ходе онлайн-брифинга.Он уточнил, что в ближайшее время подключатся еще две площадки.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576044987.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, общество