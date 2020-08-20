https://ria.ru/20200820/1576048652.html
Пресс-конференция участников Большого джазового оркестра П. Востокова
21 августа в 15:00 Прямая трансляция пресс-конференции участника фестиваля Koktebel Jazz Party — Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова.
2020-08-20T16:22
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анонсы
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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=NNa_XfnrDNwOo4DIV7pCV8oIW77dwpZgKa8AE_280ScL-PRlCEXYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200821%2f952866905.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong><br>- Петр ВОСТОКОВ;<br>- Дарья ВОСТОКОВА;<br>- Андрей КРАСИЛЬНИКОВ;<br>- Александр ЯЗЫКОВ;<br>- Виктор ГЕРАВКЕР;<br>- Юрий СЕВАСТЬЯНОВ;<br>- Роман СЕКАЧЕВ;<br>- Сергей ПОНОМАРЕВ;<br>- Павел ИВАНОВ;<br>- Владимир СМИРНОВ;<br>- Антон ГИМАЗЕТДИНОВ;<br>- Сергей ГИМАЗЕТДИНОВ;<br>- Петр ВОЛКОВ;<br>- Анна ЛЕВКОВЦЕВА;<br>- Александр МУРАШКИН;<br>- Роман ПЛОТНИКОВ;<br>- Денис СИЛАНТЬЕВ.<br><br><strong>Трансляция на сайте</strong> <strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=a2fblfzsB9lj2gzekGMJe3cn91VcZn4I_WhsOY2RgU8L-PRlCEXYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2f" target="_blank">pressmia.ru</a><br></strong><em>XVIII международный фестиваль <strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=aMDf_TtVJXbZUo2SaDLMfjnOAHWWna_oWbJW-wizq7oL-PRlCEXYCA..&URL=https%3a%2f%2fkoktebel-jazz.ru" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a></strong> проходит в артистическом поселке Коктебель с 21 по 23 августа.</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Пресс-конференция участников Большого джазового оркестра П. Востокова
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