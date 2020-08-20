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Пресс-конференция участников Большого джазового оркестра П. Востокова
21 августа в 15:00 Прямая трансляция пресс-конференции участника фестиваля Koktebel Jazz Party — Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова.
2020-08-20T16:22
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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=NNa_XfnrDNwOo4DIV7pCV8oIW77dwpZgKa8AE_280ScL-PRlCEXYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200821%2f952866905.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong><br>-&nbsp;Петр ВОСТОКОВ;<br>-&nbsp;Дарья ВОСТОКОВА;<br>-&nbsp;Андрей КРАСИЛЬНИКОВ;<br>-&nbsp;Александр ЯЗЫКОВ;<br>-&nbsp;Виктор ГЕРАВКЕР;<br>-&nbsp;Юрий СЕВАСТЬЯНОВ;<br>-&nbsp;Роман СЕКАЧЕВ;<br>-&nbsp;Сергей ПОНОМАРЕВ;<br>-&nbsp;Павел ИВАНОВ;<br>-&nbsp;Владимир СМИРНОВ;<br>-&nbsp;Антон ГИМАЗЕТДИНОВ;<br>-&nbsp;Сергей ГИМАЗЕТДИНОВ;<br>-&nbsp;Петр ВОЛКОВ;<br>-&nbsp;Анна ЛЕВКОВЦЕВА;<br>-&nbsp;Александр МУРАШКИН;<br>-&nbsp;Роман ПЛОТНИКОВ;<br>-&nbsp;Денис СИЛАНТЬЕВ.<br><br><strong>Трансляция на сайте</strong> <strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=a2fblfzsB9lj2gzekGMJe3cn91VcZn4I_WhsOY2RgU8L-PRlCEXYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2f" target="_blank">pressmia.ru</a><br></strong><em>XVIII международный фестиваль <strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=aMDf_TtVJXbZUo2SaDLMfjnOAHWWna_oWbJW-wizq7oL-PRlCEXYCA..&amp;URL=https%3a%2f%2fkoktebel-jazz.ru" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a></strong> проходит в артистическом поселке Коктебель с 21 по 23 августа.</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Пресс-конференция участников Большого джазового оркестра П. Востокова

16:22 20.08.2020
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21 августа в 15:00 Прямая трансляция пресс-конференции участника фестиваля Koktebel Jazz Party — Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова.
Задать вопрос

Участники:
- Петр ВОСТОКОВ;
- Дарья ВОСТОКОВА;
- Андрей КРАСИЛЬНИКОВ;
- Александр ЯЗЫКОВ;
- Виктор ГЕРАВКЕР;
- Юрий СЕВАСТЬЯНОВ;
- Роман СЕКАЧЕВ;
- Сергей ПОНОМАРЕВ;
- Павел ИВАНОВ;
- Владимир СМИРНОВ;
- Антон ГИМАЗЕТДИНОВ;
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- Петр ВОЛКОВ;
- Анна ЛЕВКОВЦЕВА;
- Александр МУРАШКИН;
- Роман ПЛОТНИКОВ;
- Денис СИЛАНТЬЕВ.

Трансляция на сайте pressmia.ru
XVIII международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 21 по 23 августа.
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