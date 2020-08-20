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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200820/1576047229.html
Патриарх Кирилл объяснил, почему враги России борются с Русской церковью
Враги России борются с Церковью, потому что она лежит в основе духовной жизни народа: не сломив дух, невозможно победить народ, заявил патриарх Московский и вся РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:59
2020-08-20T15:59
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости</strong>. Враги России борются с Церковью, потому что она лежит в основе духовной жизни народа: не сломив дух, невозможно победить народ, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в среду во время трапезы в столичном храме Христа Спасителя, следует из сообщения на сайте Русской православной церкви."Церковь сегодня подвергается, к сожалению, многим нападкам не потому, что она хорошая или плохая — это все вторично, — а только потому, что она играет стержневую роль в сохранении нации и страны. Когда разрушалась Церковь, разрушалась страна. Именно поэтому враги России всегда борются с Церковью — потому что невозможно победить народ и невозможно победить страну, не сломив духовную основу их жизни", — сказал патриарх Кирилл.По его словам, если не защищать Церковь от нападок, будет очень трудно защищать и Отечество."Если мы хотим изменить ситуацию, если мы действительно хотим воспитать подлинных патриотов, людей нравственно сильных, способных создавать семьи, способных защищать Родину, способных на подвиг и на самопожертвование, то мы должны очень серьезно задуматься о том, что происходит в среде нашей молодежи", - подчеркнул патриарх Кирилл.Обращаясь к духовенству, он призвал вести на каждом приходе РПЦ добровольческие, спортивные, культурные программы, которые "привлекали бы молодежь к христианской общине"."Церковь должна стать здоровой и интересной средой, чтобы все, кто приходит в храмы Божии, вне зависимости от возраста, кто участвует в приходской жизни, не только богослужебной, обретали силы для преодоления всех трудностей сегодняшнего дня", - заключил патриарх Кирилл.
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, общество

Патриарх Кирилл объяснил, почему враги России борются с Русской церковью

15:59 20.08.2020
122
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посетил главный храм Вооружённых Сил
Президент РФ Владимир Путин посетил главный храм Вооружённых Сил
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Враги России борются с Церковью, потому что она лежит в основе духовной жизни народа: не сломив дух, невозможно победить народ, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в среду во время трапезы в столичном храме Христа Спасителя, следует из сообщения на сайте Русской православной церкви.
"Церковь сегодня подвергается, к сожалению, многим нападкам не потому, что она хорошая или плохая — это все вторично, — а только потому, что она играет стержневую роль в сохранении нации и страны. Когда разрушалась Церковь, разрушалась страна. Именно поэтому враги России всегда борются с Церковью — потому что невозможно победить народ и невозможно победить страну, не сломив духовную основу их жизни", — сказал патриарх Кирилл.
По его словам, если не защищать Церковь от нападок, будет очень трудно защищать и Отечество.
"Если мы хотим изменить ситуацию, если мы действительно хотим воспитать подлинных патриотов, людей нравственно сильных, способных создавать семьи, способных защищать Родину, способных на подвиг и на самопожертвование, то мы должны очень серьезно задуматься о том, что происходит в среде нашей молодежи", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Обращаясь к духовенству, он призвал вести на каждом приходе РПЦ добровольческие, спортивные, культурные программы, которые "привлекали бы молодежь к христианской общине".
"Церковь должна стать здоровой и интересной средой, чтобы все, кто приходит в храмы Божии, вне зависимости от возраста, кто участвует в приходской жизни, не только богослужебной, обретали силы для преодоления всех трудностей сегодняшнего дня", - заключил патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры
20 октября 2019, 14:12Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
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