https://ria.ru/20200820/1576046906.html

Некоторые оппозиционеры покинули КС после обвинений Лукашенко

Член президиума созданного белорусской оппозицией координационного совета по трансферу власти в Белоруссии Максим Знак заявил, что после публичных заявлений... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:55

2020-08-20T15:55

2020-08-20T15:55

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Член президиума созданного белорусской оппозицией координационного совета по трансферу власти в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> Максим Знак заявил, что после публичных заявлений действующего президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> о якобы попытках захвата советом власти некоторые его члены вышли из состава, но выход не был массовым.Он опроверг обвинения в том, что КС ставит перед собой цель неконституционного захвата власти. "У нас другие цели (не захват власти – ред.), и они четко были озвучены. Мы абсолютно прозрачно, открыто и публично заявляли о целях создания Координационного совета и о тех методах и средствах, которыми планируется их достигать", - сказал представитель КС.Собеседник заявил, что ни один член КС не подписался бы под призывами к незаконному захвату власти, в том числе и он сам, если бы такие цели ставились, не стал бы подписываться под таким документом.Вместе с тем Знак не исключил, что после возбуждения уголовного дела некоторые члены совета могут в качестве "защитных действий" задуматься о выходе из состава КС.Он выразил недоумение, что цели восстановить законность и демократическое государство на основе норм конституции были расценены как состав преступления. "Мы полагаем, что ничего противозаконного ни один член координационного совета не делал. Никто не согласился бы на неконституционный захват власти", - подчеркнул Знак.Отвечая на вопрос, уведомляли ли его правоохранительные органы о подозрениях в его адрес в связи с возбужденным уголовным делом, он ответил, что "пока не объявляли о таком".Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Сам совет ранее заявлял, что не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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Чипалина Лукин А если бы бацька ещё и топнул бы, то точно половина убёгла бы. РеволюцЫнеры, блин. 26

Alex Smolov Бегут крысы 21

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире