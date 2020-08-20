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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576046436.html
В Белоруссии усиливают охрану границ
Погранслужба Белоруссии проводит мероприятия по усилению охраны госграницы, в частности, в Гродненской области, которая граничит с Польшей и Литвой, сообщил РИА РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:48
2020-08-20T16:01
протесты в белоруссии
польша
гродненская область
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Погранслужба <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> проводит мероприятия по усилению охраны госграницы, в частности, в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>, которая граничит с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a>, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поручил госпогранкомитету "усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков"."В связи со сложившейся обстановкой в стране органами пограничной службы проводятся мероприятия по усилению охраны государственной границы. Увеличено количество пограничных нарядов. Осуществляется усиленный контроль соблюдения правил пограничного режима со стороны лиц и транспортных средств, прибывающих в пограничную зону и пограничную полосу", - сообщил Бычковский.Он подчеркнул, что усилены проверочные мероприятия в отношении лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу в пунктах пропуска.По словам собеседника агентства, эти меры касаются всей государственной границы, где в настоящее время присутствуют органы пограничной охраны. "Ряд дополнительных мероприятий осуществляется на западной границе, особенно на гродненском направлении", - уточнил он.Касаясь границы с РФ, Бычковский отметил, что органы погранслужбы следят в различных формах за ситуацией на всех участках государственной границы, в том числе на восточной границе сохраняются предпринятые ранее меры по оперативному обеспечению охраны. При этом он подчеркнул, что на границе с РФ "пограничных постов и застав с белорусской стороны как не было, так и нет".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1576035217.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
польша
гродненская область
белоруссия
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польша, гродненская область, белоруссия, литва, в мире

В Белоруссии усиливают охрану границ

15:48 20.08.2020 (обновлено: 16:01 20.08.2020)
1760
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБелорусский военнослужащий в окопе
Белорусский военнослужащий в окопе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Белорусский военнослужащий в окопе. Архивное фото
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Погранслужба Белоруссии проводит мероприятия по усилению охраны госграницы, в частности, в Гродненской области, которая граничит с Польшей и Литвой, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госпогранкомитету "усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков".
"В связи со сложившейся обстановкой в стране органами пограничной службы проводятся мероприятия по усилению охраны государственной границы. Увеличено количество пограничных нарядов. Осуществляется усиленный контроль соблюдения правил пограничного режима со стороны лиц и транспортных средств, прибывающих в пограничную зону и пограничную полосу", - сообщил Бычковский.
Он подчеркнул, что усилены проверочные мероприятия в отношении лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу в пунктах пропуска.
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По словам собеседника агентства, эти меры касаются всей государственной границы, где в настоящее время присутствуют органы пограничной охраны. "Ряд дополнительных мероприятий осуществляется на западной границе, особенно на гродненском направлении", - уточнил он.
Касаясь границы с РФ, Бычковский отметил, что органы погранслужбы следят в различных формах за ситуацией на всех участках государственной границы, в том числе на восточной границе сохраняются предпринятые ранее меры по оперативному обеспечению охраны. При этом он подчеркнул, что на границе с РФ "пограничных постов и застав с белорусской стороны как не было, так и нет".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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