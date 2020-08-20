https://ria.ru/20200820/1576046208.html

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Глава Евросовета Шарль Мишель провел в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Мишеля на сайте Евросовета. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:45

2020-08-20T15:45

2020-08-20T15:48

евросовет

шарль мишель

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> провел в четверг телефонный разговор с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, сообщила пресс-служба Мишеля на сайте Евросовета."12.30 (13.20 мск) - Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.На странице в <a href="https://twitter.com/eucopresident/status/1296418291733463040" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> глава Евросовета подтвердил факт беседы. "Вчера лидеры 27 стран ЕС выразили солидарность с народом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в его желании определять свою судьбу. Сегодня я повторил это президенту Путину", - написал Мишель.Он добавил, что "есть только один путь вперед: через инклюзивный политический диалог и мирный демократический процесс".Ранее пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что Путин проводит в четверг международный телефонный разговор "по белорусским делам".

https://ria.ru/20200820/1576038030.html

https://ria.ru/20200819/1575990859.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире