https://ria.ru/20200820/1576045504.html

Кубань освоила более 40% средств по нацпроектам

Краснодарский край освоил более 40% средств по нацпроектам, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, отметив, что в условиях посткарантина "это неплохой... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:39

2020-08-20T15:39

2020-08-20T15:39

краснодарский край

нацпроекты

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> освоил более 40% средств по нацпроектам, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>, отметив, что в условиях посткарантина "это неплохой результат".По данным региональных властей, в начале текущего года финансирование 11 национальных проектов, которые реализуются на территории края, составляло 39,5 миллиарда рублей. Сейчас сумма достигла 49,7 миллиарда рублей.Глава региона отметил, что на Кубань снова с опережением завершен нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в городских агломерациях уже приступили к плану 2021 года. "Нацпроект "Культура" в крае выполнен больше чем на половину – в регионе ремонтируются ДК, в музыкальные школы поэтапно поставляют инструменты. В целом за два года задачи этого направления реализуются в срок и без нареканий", - добавили в ведомстве.Отмечается также, что в условиях пандемии и последующих экономических сложностей эффективным инструментом поддержки предпринимателей стал краевой фонд микрофинансирования. "Организация выдала в три раза больше займов, чем за 7 месяцев прошлого года. Субъекты МСП получили более миллиарда рублей. Это наши инвестиции. Потом мы получим отдачу в виде новых рабочих мест и налогов", – пояснил губернатор.

https://ria.ru/20200820/1576033344.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацпроекты, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика