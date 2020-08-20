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Краснодарский край
https://ria.ru/20200820/1576045504.html
Кубань освоила более 40% средств по нацпроектам
Краснодарский край освоил более 40% средств по нацпроектам, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, отметив, что в условиях посткарантина "это неплохой... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:39
2020-08-20T15:39
краснодарский край
нацпроекты
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> освоил более 40% средств по нацпроектам, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>, отметив, что в условиях посткарантина "это неплохой результат".По данным региональных властей, в начале текущего года финансирование 11 национальных проектов, которые реализуются на территории края, составляло 39,5 миллиарда рублей. Сейчас сумма достигла 49,7 миллиарда рублей.Глава региона отметил, что на Кубань снова с опережением завершен нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в городских агломерациях уже приступили к плану 2021 года. "Нацпроект "Культура" в крае выполнен больше чем на половину – в регионе ремонтируются ДК, в музыкальные школы поэтапно поставляют инструменты. В целом за два года задачи этого направления реализуются в срок и без нареканий", - добавили в ведомстве.Отмечается также, что в условиях пандемии и последующих экономических сложностей эффективным инструментом поддержки предпринимателей стал краевой фонд микрофинансирования. "Организация выдала в три раза больше займов, чем за 7 месяцев прошлого года. Субъекты МСП получили более миллиарда рублей. Это наши инвестиции. Потом мы получим отдачу в виде новых рабочих мест и налогов", – пояснил губернатор.
https://ria.ru/20200820/1576033344.html
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нацпроекты, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Кубань освоила более 40% средств по нацпроектам

15:39 20.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Краснодарский край освоил более 40% средств по нацпроектам, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, отметив, что в условиях посткарантина "это неплохой результат".
По данным региональных властей, в начале текущего года финансирование 11 национальных проектов, которые реализуются на территории края, составляло 39,5 миллиарда рублей. Сейчас сумма достигла 49,7 миллиарда рублей.
"Это принципиально важно, нам нужно максимально использовать эту возможность. Национальные проекты позволяют закрывать проблемы, которые не удавалось решить 10-летиями во многих сферах. Освоение средств за последние два месяца выросло на 16%, всего освоено 42%. В условиях посткарантина это неплохой результат", – приводит пресс-служба администрации края слова Кондратьева.
Глава региона отметил, что на Кубань снова с опережением завершен нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в городских агломерациях уже приступили к плану 2021 года. "Нацпроект "Культура" в крае выполнен больше чем на половину – в регионе ремонтируются ДК, в музыкальные школы поэтапно поставляют инструменты. В целом за два года задачи этого направления реализуются в срок и без нареканий", - добавили в ведомстве.
Отмечается также, что в условиях пандемии и последующих экономических сложностей эффективным инструментом поддержки предпринимателей стал краевой фонд микрофинансирования. "Организация выдала в три раза больше займов, чем за 7 месяцев прошлого года. Субъекты МСП получили более миллиарда рублей. Это наши инвестиции. Потом мы получим отдачу в виде новых рабочих мест и налогов", – пояснил губернатор.
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Краснодарский крайНацпроектыВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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