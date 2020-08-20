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Путин уверен в выпускниках программы развития управленческого резерва
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:38
2020-08-20T15:38
российская академия народного хозяйства
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил уверенность, что выпускники программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС способны на очень многое."И вот то, что было сказано в начале о том, что вот складывается такое определенное сообщество тех, кто прошел эту подготовку в рамках подготовки кадров, извините за тавтологию, кадрового управленческого резерва, это очень здорово. Очень хорошо вы чувствуете друг друга, понимаете друг друга, уже видите, кто на что способен. А я уверен, вы способны на очень многое", - сказал Путин на встрече с выпускниками третьего потока.Он пожелал выпускникам успехов и поздравил с окончанием обучения.
https://ria.ru/20200820/1576044531.html
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российская академия народного хозяйства, владимир путин, общество

Путин уверен в выпускниках программы развития управленческого резерва

15:38 20.08.2020
484
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС способны на очень многое.
"И вот то, что было сказано в начале о том, что вот складывается такое определенное сообщество тех, кто прошел эту подготовку в рамках подготовки кадров, извините за тавтологию, кадрового управленческого резерва, это очень здорово. Очень хорошо вы чувствуете друг друга, понимаете друг друга, уже видите, кто на что способен. А я уверен, вы способны на очень многое", - сказал Путин на встрече с выпускниками третьего потока.
Он пожелал выпускникам успехов и поздравил с окончанием обучения.
Президент РФ Владимир Путин
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