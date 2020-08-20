https://ria.ru/20200820/1576045436.html
Путин уверен в выпускниках программы развития управленческого резерва
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:38
2020-08-20T15:38
2020-08-20T15:38
российская академия народного хозяйства
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686204_0:0:3011:1693_1400x0_80_0_0_e54f2ec91eecb486e3018cb5d0a9293d.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил уверенность, что выпускники программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС способны на очень многое."И вот то, что было сказано в начале о том, что вот складывается такое определенное сообщество тех, кто прошел эту подготовку в рамках подготовки кадров, извините за тавтологию, кадрового управленческого резерва, это очень здорово. Очень хорошо вы чувствуете друг друга, понимаете друг друга, уже видите, кто на что способен. А я уверен, вы способны на очень многое", - сказал Путин на встрече с выпускниками третьего потока.Он пожелал выпускникам успехов и поздравил с окончанием обучения.
https://ria.ru/20200820/1576044531.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686204_124:0:2853:2047_1400x0_80_0_0_35b85fc5f3c944db01fb33e6d673aabd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия народного хозяйства, владимир путин, общество