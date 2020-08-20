https://ria.ru/20200820/1576045048.html

Появилось видео с закрытых похорон Валентины Легкоступовой

Появились кадры с церемонии прощания с певицей Валентиной Легкоступовой. Видео опубликовал Пятый канал. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:36

2020-08-20T15:36

2020-08-20T16:49

культура

умерла валентина легкоступова

валентина легкоступова

россия

общество - видео

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Появились кадры с церемонии прощания с певицей <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентиной Легкоступовой</a>. Видео опубликовал <a href="https://www.5-tv.ru/news/308823/poavilis-pervye-kadry-szakrytyh-pohoron-legkostupovoj/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.На нем запечатлены родные и близкие артистки, а также те, кто с ней был знаком. Среди них ее дочь Анетта Бриль, ведущий <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Malakhov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Малахов</a>, певец <a href="http://ria.ru/person_mikhail-muromov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Муромов</a>, бывший супруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Grigorev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Григорьев</a>, композитор Ирина Грибулина и другие. Последний муж Легкоступовой Юрий Фирсов не пришел — семья певицы выступила против его появления на похоронах.Прощание проходит в закрытом режиме — так решили родственники артистки.Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.

https://ria.ru/20200818/1575950569.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия, общество - видео