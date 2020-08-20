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https://ria.ru/20200820/1576045048.html
Появилось видео с закрытых похорон Валентины Легкоступовой
Появились кадры с церемонии прощания с певицей Валентиной Легкоступовой. Видео опубликовал Пятый канал. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:36
2020-08-20T16:49
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
россия
общество - видео
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Появились кадры с церемонии прощания с певицей <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентиной Легкоступовой</a>. Видео опубликовал <a href="https://www.5-tv.ru/news/308823/poavilis-pervye-kadry-szakrytyh-pohoron-legkostupovoj/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.На нем запечатлены родные и близкие артистки, а также те, кто с ней был знаком. Среди них ее дочь Анетта Бриль, ведущий <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Malakhov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Малахов</a>, певец <a href="http://ria.ru/person_mikhail-muromov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Муромов</a>, бывший супруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Grigorev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Григорьев</a>, композитор Ирина Грибулина и другие. Последний муж Легкоступовой Юрий Фирсов не пришел — семья певицы выступила против его появления на похоронах.Прощание проходит в закрытом режиме — так решили родственники артистки.Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
https://ria.ru/20200818/1575950569.html
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия, общество - видео

Появилось видео с закрытых похорон Валентины Легкоступовой

15:36 20.08.2020 (обновлено: 16:49 20.08.2020)
82366
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Появились кадры с церемонии прощания с певицей Валентиной Легкоступовой. Видео опубликовал Пятый канал.
На нем запечатлены родные и близкие артистки, а также те, кто с ней был знаком. Среди них ее дочь Анетта Бриль, ведущий Андрей Малахов, певец Михаил Муромов, бывший супруг Алексей Григорьев, композитор Ирина Грибулина и другие. Последний муж Легкоступовой Юрий Фирсов не пришел — семья певицы выступила против его появления на похоронах.
Прощание проходит в закрытом режиме — так решили родственники артистки.
Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
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34563931
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КультураУмерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваРоссияОбщество - Видео
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