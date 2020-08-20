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В Кремле пообещали уточнить судьбу детдомовца, обращавшегося к Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить судьбу мальчика-детдомовца, который в феврале на открытии парка развлечений "Остров мечты" в... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:34
2020-08-20T15:34
дмитрий песков
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> пообещал уточнить судьбу мальчика-детдомовца, который в феврале на открытии парка развлечений "Остров мечты" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> обращался к <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>."Мы уточним обязательно, я, честно говоря, так навскидку не знаю, но мы поинтересуемся", - сказал Песков журналистам, попросившим его уточнить судьбу мальчика.Ранее 14-летний мальчик-детдомовец, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее ребенок перестал ходить в школу, а потом был переведен на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя. В настоящий момент крестный мальчика оформил гостевой режим, позволяющий мальчику гостить у него на выходных.На сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщалось, что сотрудники соцзащиты в ближайшее время еще раз свяжутся с бабушкой мальчика и предложат ей начать собирать документы для возвращения ей опеки.
https://ria.ru/20200307/1568296229.html
https://ria.ru/20200228/1565354274.html
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дмитрий песков, владимир путин, москва, общество

В Кремле пообещали уточнить судьбу детдомовца, обращавшегося к Путину

15:34 20.08.2020
1154
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с посетителями нового детском парка развлечений "Остров мечты"
Президент РФ Владимир Путин общается с посетителями нового детском парка развлечений Остров мечты
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин общается с посетителями нового детском парка развлечений "Остров мечты". Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить судьбу мальчика-детдомовца, который в феврале на открытии парка развлечений "Остров мечты" в Москве обращался к Владимиру Путину.
"Мы уточним обязательно, я, честно говоря, так навскидку не знаю, но мы поинтересуемся", - сказал Песков журналистам, попросившим его уточнить судьбу мальчика.
Президент РФ Владимир Путин общается с юными посетителями детского парка развлечений Остров мечты
7 марта, 18:42
Крестный обратившегося к Путину мальчика станет его временным опекуном
Ранее 14-летний мальчик-детдомовец, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее ребенок перестал ходить в школу, а потом был переведен на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя. В настоящий момент крестный мальчика оформил гостевой режим, позволяющий мальчику гостить у него на выходных.
На сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщалось, что сотрудники соцзащиты в ближайшее время еще раз свяжутся с бабушкой мальчика и предложат ей начать собирать документы для возвращения ей опеки.
Президент РФ Владимир Путин в новом детском парке развлечений Остров мечты
28 февраля, 21:54
Бабушка обратившегося к Путину мальчика рассказала о внуке
2201011
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