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Знание русского языка помогло иностранцу раскрыть измену девушки
Пользователь Reddit под ником rfyhjj7 поделился опытом разоблачения измены возлюбленной. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:31
2020-08-20T23:23
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Пользователь <a href="https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/ibz65z/aita_for_not_telling_my_girlfriend_i_speak/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> под ником rfyhjj7 поделился опытом разоблачения измены возлюбленной.Молодой человек рассказал, что начал встречаться с россиянкой по имени Диана. Он знал русский язык, но пара общалась только по-английски. Мужчина не стал говорить девушке, что раньше изучал русский."Я подумал, что раз она не знает о моем понимании русского языка, смогу проверить, действительно ли она мне верна или говорит гадости обо мне", — пояснил он.Однажды автор поста услышал, как девушка по-русски говорила по телефону с подругой. Диана призналась, что дважды изменила парню, пока того не было рядом. По ее словам, она чувствовала, что совершила ошибку.Услышав это, rfyhjj7 по-русски обратился к девушке."Ты права — ты ошиблась. Выметайся из моей квартиры", — сказал он.По словам автора поста, девушка была поражена. Она возмутилась, что парень скрыл от нее владение русским языком и подслушал ее разговор.Как рассказал молодой человек, общие знакомые осудили его за то, что он начал отношения с недоверия. С ними согласились и некоторые пользователи Reddit."Ваши отношения начались и закончились обманом. Что пошло не так?" — написала Bonegirl06."Ты знал, что она может изменить тебе, но все равно стал с ней встречаться. Ты получил то, что хотел", — добавил jephistopheles."Она изменщица, ты лжец", — прокомментировал Sephonez.
https://ria.ru/20191030/1560418688.html
https://ria.ru/20191014/1559789472.html
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60
в мире

Знание русского языка помогло иностранцу раскрыть измену девушки

15:31 20.08.2020 (обновлено: 23:23 20.08.2020)
14803
© Depositphotos / FizkesСемейная ссора
Семейная ссора
© Depositphotos / Fizkes
Семейная ссора. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователь Reddit под ником rfyhjj7 поделился опытом разоблачения измены возлюбленной.
Молодой человек рассказал, что начал встречаться с россиянкой по имени Диана. Он знал русский язык, но пара общалась только по-английски. Мужчина не стал говорить девушке, что раньше изучал русский.
"Я подумал, что раз она не знает о моем понимании русского языка, смогу проверить, действительно ли она мне верна или говорит гадости обо мне", — пояснил он.
Однажды автор поста услышал, как девушка по-русски говорила по телефону с подругой. Диана призналась, что дважды изменила парню, пока того не было рядом. По ее словам, она чувствовала, что совершила ошибку.
Услышав это, rfyhjj7 по-русски обратился к девушке.
"Ты права — ты ошиблась. Выметайся из моей квартиры", — сказал он.
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По словам автора поста, девушка была поражена. Она возмутилась, что парень скрыл от нее владение русским языком и подслушал ее разговор.
Как рассказал молодой человек, общие знакомые осудили его за то, что он начал отношения с недоверия. С ними согласились и некоторые пользователи Reddit.
"Ваши отношения начались и закончились обманом. Что пошло не так?" — написала Bonegirl06.
"Ты знал, что она может изменить тебе, но все равно стал с ней встречаться. Ты получил то, что хотел", — добавил jephistopheles.
"Она изменщица, ты лжец", — прокомментировал Sephonez.
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