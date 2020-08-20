https://ria.ru/20200820/1576044556.html
Знание русского языка помогло иностранцу раскрыть измену девушки
Пользователь Reddit под ником rfyhjj7 поделился опытом разоблачения измены возлюбленной. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:31
2020-08-20T15:31
2020-08-20T23:23
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Пользователь <a href="https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/ibz65z/aita_for_not_telling_my_girlfriend_i_speak/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> под ником rfyhjj7 поделился опытом разоблачения измены возлюбленной.Молодой человек рассказал, что начал встречаться с россиянкой по имени Диана. Он знал русский язык, но пара общалась только по-английски. Мужчина не стал говорить девушке, что раньше изучал русский."Я подумал, что раз она не знает о моем понимании русского языка, смогу проверить, действительно ли она мне верна или говорит гадости обо мне", — пояснил он.Однажды автор поста услышал, как девушка по-русски говорила по телефону с подругой. Диана призналась, что дважды изменила парню, пока того не было рядом. По ее словам, она чувствовала, что совершила ошибку.Услышав это, rfyhjj7 по-русски обратился к девушке."Ты права — ты ошиблась. Выметайся из моей квартиры", — сказал он.По словам автора поста, девушка была поражена. Она возмутилась, что парень скрыл от нее владение русским языком и подслушал ее разговор.Как рассказал молодой человек, общие знакомые осудили его за то, что он начал отношения с недоверия. С ними согласились и некоторые пользователи Reddit."Ваши отношения начались и закончились обманом. Что пошло не так?" — написала Bonegirl06."Ты знал, что она может изменить тебе, но все равно стал с ней встречаться. Ты получил то, что хотел", — добавил jephistopheles."Она изменщица, ты лжец", — прокомментировал Sephonez.
https://ria.ru/20191030/1560418688.html
https://ria.ru/20191014/1559789472.html
4
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Пользователь Reddit
под ником rfyhjj7 поделился опытом разоблачения измены возлюбленной.
Молодой человек рассказал, что начал встречаться с россиянкой по имени Диана. Он знал русский язык, но пара общалась только по-английски. Мужчина не стал говорить девушке, что раньше изучал русский.
"Я подумал, что раз она не знает о моем понимании русского языка, смогу проверить, действительно ли она мне верна или говорит гадости обо мне", — пояснил он.
Однажды автор поста услышал, как девушка по-русски говорила по телефону с подругой. Диана призналась, что дважды изменила парню, пока того не было рядом. По ее словам, она чувствовала, что совершила ошибку.
Услышав это, rfyhjj7 по-русски обратился к девушке.
"Ты права — ты ошиблась. Выметайся из моей квартиры", — сказал он.
По словам автора поста, девушка была поражена. Она возмутилась, что парень скрыл от нее владение русским языком и подслушал ее разговор.
Как рассказал молодой человек, общие знакомые осудили его за то, что он начал отношения с недоверия. С ними согласились и некоторые пользователи Reddit.
"Ваши отношения начались и закончились обманом. Что пошло не так?" — написала Bonegirl06.
"Ты знал, что она может изменить тебе, но все равно стал с ней встречаться. Ты получил то, что хотел", — добавил jephistopheles.
"Она изменщица, ты лжец", — прокомментировал Sephonez.