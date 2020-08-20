https://ria.ru/20200820/1576044556.html

Знание русского языка помогло иностранцу раскрыть измену девушки

Пользователь Reddit под ником rfyhjj7 поделился опытом разоблачения измены возлюбленной. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:31

2020-08-20T15:31

2020-08-20T23:23

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151362/02/1513620254_0:0:5050:2841_1400x0_80_0_0_e47444cd8b24795f814f50109bc360a9.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Пользователь <a href="https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/ibz65z/aita_for_not_telling_my_girlfriend_i_speak/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> под ником rfyhjj7 поделился опытом разоблачения измены возлюбленной.Молодой человек рассказал, что начал встречаться с россиянкой по имени Диана. Он знал русский язык, но пара общалась только по-английски. Мужчина не стал говорить девушке, что раньше изучал русский."Я подумал, что раз она не знает о моем понимании русского языка, смогу проверить, действительно ли она мне верна или говорит гадости обо мне", — пояснил он.Однажды автор поста услышал, как девушка по-русски говорила по телефону с подругой. Диана призналась, что дважды изменила парню, пока того не было рядом. По ее словам, она чувствовала, что совершила ошибку.Услышав это, rfyhjj7 по-русски обратился к девушке."Ты права — ты ошиблась. Выметайся из моей квартиры", — сказал он.По словам автора поста, девушка была поражена. Она возмутилась, что парень скрыл от нее владение русским языком и подслушал ее разговор.Как рассказал молодой человек, общие знакомые осудили его за то, что он начал отношения с недоверия. С ними согласились и некоторые пользователи Reddit."Ваши отношения начались и закончились обманом. Что пошло не так?" — написала Bonegirl06."Ты знал, что она может изменить тебе, но все равно стал с ней встречаться. Ты получил то, что хотел", — добавил jephistopheles."Она изменщица, ты лжец", — прокомментировал Sephonez.

https://ria.ru/20191030/1560418688.html

https://ria.ru/20191014/1559789472.html

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире