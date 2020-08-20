https://ria.ru/20200820/1576044531.html
Путин напомнил управленцам об их задаче
Основным качеством любого управленца является способность слышать людей и вникать в их проблемы, госслужащий всегда должен оставаться человеком и помнить, что... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:31
2020-08-20T15:31
2020-08-20T15:31
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Основным качеством любого управленца является способность слышать людей и вникать в их проблемы, госслужащий всегда должен оставаться человеком и помнить, что его работа - это служение гражданам, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Главное для любого управленца - это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, проблемы граждан. И государственная служба - она и называется служба, потому что это служение. Служба это и есть служение - в данном случае гражданам России" , - сказал Путин на встрече с выпускниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ.Он также поблагодарил их за участие в волонтерской акции "Мы вместе"."Ведь какой бы пост человек ни занимал, он прежде всего всегда должен оставаться человеком. Только при этом условии ваши знания, передовые знания, безусловно, и компетенции будут работать на достижение главной цели - повышение благополучия и благосостояния граждан страны", - добавил президент.
https://ria.ru/20190902/1558171413.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Основным качеством любого управленца является способность слышать людей и вникать в их проблемы, госслужащий всегда должен оставаться человеком и помнить, что его работа - это служение гражданам, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Главное для любого управленца - это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, проблемы граждан. И государственная служба - она и называется служба, потому что это служение. Служба это и есть служение - в данном случае гражданам России" , - сказал Путин на встрече с выпускниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ.
Он также поблагодарил их за участие в волонтерской акции "Мы вместе".
"Ведь какой бы пост человек ни занимал, он прежде всего всегда должен оставаться человеком. Только при этом условии ваши знания, передовые знания, безусловно, и компетенции будут работать на достижение главной цели - повышение благополучия и благосостояния граждан страны", - добавил президент.