https://ria.ru/20200820/1576044487.html

VR-очки применят для обучения госслужащих в Липецкой области

В Липецкой области госслужащих будут обучать с помощью VR-очков, погружающих в мир виртуальной реальности, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:31

2020-08-20T15:31

2020-08-20T15:31

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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<strong>ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> госслужащих будут обучать с помощью VR-очков, погружающих в мир виртуальной реальности, сообщил РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, обучающая программа включает в себя три разных модуля по темам "Ораторское искусство", "Эмоциональный интеллект", тестирование методом "DISC".Сотрудник выбирает любой из предложенных курсов и выполняет задания в VR-шлеме, который позволяет работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Это дает возможность моделировать различные ситуации, отрабатывать навыки и сценарии. Виртуальная реальность – эффективный инструмент, позволяющий превратить однообразные рутинные тренинги в опыт с глубоким погружением, что особенно важно для сферы HR, пояснили в управлении госслужбы и кадровой работы области.Артамонов отметил, что это дает возможность повысить эффективность образовательных мероприятий для государственных служащих и осуществлять их профессиональное развитие на системной основе.Планируется, что технологии VR будут применяться не только при обучении сотрудников публичным выступлениям, развитии навыков коммуникаций, но и при проведении собеседований, тестировании, аттестации действующего персонала, отработке действий во внештатных ситуациях."К государственным служащим предъявляются высочайшие требования. Для успешной реализации задач по качественному развитию региона и повышению уровня жизни населения необходимы все более компетентные управленцы", – подчеркнул Артамонов.

https://sn.ria.ru/20200721/1574419996.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область