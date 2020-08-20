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Липецкая область
https://ria.ru/20200820/1576044487.html
VR-очки применят для обучения госслужащих в Липецкой области
В Липецкой области госслужащих будут обучать с помощью VR-очков, погружающих в мир виртуальной реальности, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:31
2020-08-20T15:31
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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<strong>ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> госслужащих будут обучать с помощью VR-очков, погружающих в мир виртуальной реальности, сообщил РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, обучающая программа включает в себя три разных модуля по темам "Ораторское искусство", "Эмоциональный интеллект", тестирование методом "DISC".Сотрудник выбирает любой из предложенных курсов и выполняет задания в VR-шлеме, который позволяет работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Это дает возможность моделировать различные ситуации, отрабатывать навыки и сценарии. Виртуальная реальность – эффективный инструмент, позволяющий превратить однообразные рутинные тренинги в опыт с глубоким погружением, что особенно важно для сферы HR, пояснили в управлении госслужбы и кадровой работы области.Артамонов отметил, что это дает возможность повысить эффективность образовательных мероприятий для государственных служащих и осуществлять их профессиональное развитие на системной основе.Планируется, что технологии VR будут применяться не только при обучении сотрудников публичным выступлениям, развитии навыков коммуникаций, но и при проведении собеседований, тестировании, аттестации действующего персонала, отработке действий во внештатных ситуациях."К государственным служащим предъявляются высочайшие требования. Для успешной реализации задач по качественному развитию региона и повышению уровня жизни населения необходимы все более компетентные управленцы", – подчеркнул Артамонов.
https://sn.ria.ru/20200721/1574419996.html
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игорь артамонов, липецкая область

VR-очки применят для обучения госслужащих в Липецкой области

15:31 20.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковОчки виртуальной реальности
Очки виртуальной реальности
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости. В Липецкой области госслужащих будут обучать с помощью VR-очков, погружающих в мир виртуальной реальности, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, обучающая программа включает в себя три разных модуля по темам "Ораторское искусство", "Эмоциональный интеллект", тестирование методом "DISC".
Сотрудник выбирает любой из предложенных курсов и выполняет задания в VR-шлеме, который позволяет работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Это дает возможность моделировать различные ситуации, отрабатывать навыки и сценарии. Виртуальная реальность – эффективный инструмент, позволяющий превратить однообразные рутинные тренинги в опыт с глубоким погружением, что особенно важно для сферы HR, пояснили в управлении госслужбы и кадровой работы области.
Артамонов отметил, что это дает возможность повысить эффективность образовательных мероприятий для государственных служащих и осуществлять их профессиональное развитие на системной основе.
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Планируется, что технологии VR будут применяться не только при обучении сотрудников публичным выступлениям, развитии навыков коммуникаций, но и при проведении собеседований, тестировании, аттестации действующего персонала, отработке действий во внештатных ситуациях.
"К государственным служащим предъявляются высочайшие требования. Для успешной реализации задач по качественному развитию региона и повышению уровня жизни населения необходимы все более компетентные управленцы", – подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
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