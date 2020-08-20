https://ria.ru/20200820/1576044146.html

Шапша призвал выпускников школ искать свое призвание в Калужской области

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поздравил выпускников школ, награжденных медалями "За особые успехи в учении", и призвал их после вузов... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:27

2020-08-20T15:27

2020-08-20T16:20

калужская область

владислав шапша

единый государственный экзамен (егэ)

калужская область

общество

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<strong>КАЛУГА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Врио губернатора Калужской области <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha" target="_blank">Владислав Шапша</a> поздравил выпускников школ, награжденных медалями "За особые успехи в учении", и призвал их после вузов остаться работать в родном регионе, сообщило областное правительство.В этом году в <a href="https://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast" target="_blank">Калужской области</a> медали получили 542 выпускника из 138 школ, из них 53 человека показали стобалльные результаты по <a href="https://ria.ru/event_Edinyjj_gosudarstvennyjj_ehkzamen_" target="_blank">ЕГЭ</a>. Церемония чествования медалистов состоялась в четверг на концертной площадке Гостиного двора в Калуге.Он пожелал вчерашним школьникам надежных друзей, а также выразил надежду на то, что в будущем большинство из них свяжет свою жизнь с калужской землей."Калужская область – прекрасный регион. Здесь можно учиться, здесь интересно жить и есть чем заниматься. Вы всегда сможете найти здесь дело по душе. Я хочу, чтобы вы, даже если уедете учиться за пределы области, обязательно сюда вернулись. В любом случае, это будет ваша судьба - судьба ребят, которые выросли, выучились на калужской земле, и всегда будут нести вперед славное имя жителей Калужской области. Поздравляю вас с вашими заслуженными наградами", - сказал Шапша.

https://ria.ru/20200817/1575899545.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, единый государственный экзамен (егэ), калужская область, общество