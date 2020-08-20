Шапша призвал выпускников школ искать свое призвание в Калужской области
15:27 20.08.2020 (обновлено: 16:20 20.08.2020)
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
КАЛУГА, 20 авг – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поздравил выпускников школ, награжденных медалями "За особые успехи в учении", и призвал их после вузов остаться работать в родном регионе, сообщило областное правительство.
В этом году в Калужской области медали получили 542 выпускника из 138 школ, из них 53 человека показали стобалльные результаты по ЕГЭ. Церемония чествования медалистов состоялась в четверг на концертной площадке Гостиного двора в Калуге.
"Вы прошли одной дорогой - дорогой 11 лет учебы и упорного труда. Теперь она будет у каждого своя. И только вы будете определять свои цели, желания и амбиции. Многие люди эти годы вкладывали в вас свои силы, знания, любовь, эмоции и свое здоровье. Это ваши родители и ваши учителя. Я прошу вас вернуть им этот долг своими успехами, победами и достижениями. Поверьте, они этого очень ждут", - обратился к выпускникам Шапша.
Он пожелал вчерашним школьникам надежных друзей, а также выразил надежду на то, что в будущем большинство из них свяжет свою жизнь с калужской землей.
"Калужская область – прекрасный регион. Здесь можно учиться, здесь интересно жить и есть чем заниматься. Вы всегда сможете найти здесь дело по душе. Я хочу, чтобы вы, даже если уедете учиться за пределы области, обязательно сюда вернулись. В любом случае, это будет ваша судьба - судьба ребят, которые выросли, выучились на калужской земле, и всегда будут нести вперед славное имя жителей Калужской области. Поздравляю вас с вашими заслуженными наградами", - сказал Шапша.