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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200820/1576044146.html
Шапша призвал выпускников школ искать свое призвание в Калужской области
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поздравил выпускников школ, награжденных медалями "За особые успехи в учении", и призвал их после вузов... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:27
2020-08-20T16:20
калужская область
владислав шапша
единый государственный экзамен (егэ)
калужская область
общество
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<strong>КАЛУГА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Врио губернатора Калужской области <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha" target="_blank">Владислав Шапша</a> поздравил выпускников школ, награжденных медалями "За особые успехи в учении", и призвал их после вузов остаться работать в родном регионе, сообщило областное правительство.В этом году в <a href="https://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast" target="_blank">Калужской области</a> медали получили 542 выпускника из 138 школ, из них 53 человека показали стобалльные результаты по <a href="https://ria.ru/event_Edinyjj_gosudarstvennyjj_ehkzamen_" target="_blank">ЕГЭ</a>. Церемония чествования медалистов состоялась в четверг на концертной площадке Гостиного двора в Калуге.Он пожелал вчерашним школьникам надежных друзей, а также выразил надежду на то, что в будущем большинство из них свяжет свою жизнь с калужской землей."Калужская область – прекрасный регион. Здесь можно учиться, здесь интересно жить и есть чем заниматься. Вы всегда сможете найти здесь дело по душе. Я хочу, чтобы вы, даже если уедете учиться за пределы области, обязательно сюда вернулись. В любом случае, это будет ваша судьба - судьба ребят, которые выросли, выучились на калужской земле, и всегда будут нести вперед славное имя жителей Калужской области. Поздравляю вас с вашими заслуженными наградами", - сказал Шапша.
https://ria.ru/20200817/1575899545.html
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владислав шапша, единый государственный экзамен (егэ), калужская область, общество

Шапша призвал выпускников школ искать свое призвание в Калужской области

15:27 20.08.2020 (обновлено: 16:20 20.08.2020)
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 20 авг – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поздравил выпускников школ, награжденных медалями "За особые успехи в учении", и призвал их после вузов остаться работать в родном регионе, сообщило областное правительство.
В этом году в Калужской области медали получили 542 выпускника из 138 школ, из них 53 человека показали стобалльные результаты по ЕГЭ. Церемония чествования медалистов состоялась в четверг на концертной площадке Гостиного двора в Калуге.

"Вы прошли одной дорогой - дорогой 11 лет учебы и упорного труда. Теперь она будет у каждого своя. И только вы будете определять свои цели, желания и амбиции. Многие люди эти годы вкладывали в вас свои силы, знания, любовь, эмоции и свое здоровье. Это ваши родители и ваши учителя. Я прошу вас вернуть им этот долг своими успехами, победами и достижениями. Поверьте, они этого очень ждут", - обратился к выпускникам Шапша.

Он пожелал вчерашним школьникам надежных друзей, а также выразил надежду на то, что в будущем большинство из них свяжет свою жизнь с калужской землей.
"Калужская область – прекрасный регион. Здесь можно учиться, здесь интересно жить и есть чем заниматься. Вы всегда сможете найти здесь дело по душе. Я хочу, чтобы вы, даже если уедете учиться за пределы области, обязательно сюда вернулись. В любом случае, это будет ваша судьба - судьба ребят, которые выросли, выучились на калужской земле, и всегда будут нести вперед славное имя жителей Калужской области. Поздравляю вас с вашими заслуженными наградами", - сказал Шапша.
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Калужская областьВладислав ШапшаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Калужская областьОбщество
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