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Мишустин второй раз за два дня поговорил с белорусским коллегой
Премьер-министр России Михаил Мишустин второй раз за два дня поговорил с белорусским коллегой Романом Головченко, они обсудили вопросы совместной борьбы с... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:24
2020-08-20T15:24
роман головченко
россия
михаил мишустин
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> второй раз за два дня поговорил с белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a>, они обсудили вопросы совместной борьбы с коронавирусом, а также перспективы торгово-экономического сотрудничества, энергетику и автомобилестроение, сообщает пресс-служба кабмина.Накануне Мишустин и Головченко по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также углубление кооперации в энергетике, промышленности и других областях."Двадцатого августа состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Головченко. Мишустин и Головченко продолжили обсуждение перспектив активизации российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение", - говорится в сообщении.Отмечается, что главы правительства также рассмотрели вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе расширение контактов профильных ведомств России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.
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роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, экономика

Мишустин второй раз за два дня поговорил с белорусским коллегой

15:24 20.08.2020
2374
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин второй раз за два дня поговорил с белорусским коллегой Романом Головченко, они обсудили вопросы совместной борьбы с коронавирусом, а также перспективы торгово-экономического сотрудничества, энергетику и автомобилестроение, сообщает пресс-служба кабмина.
Накануне Мишустин и Головченко по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также углубление кооперации в энергетике, промышленности и других областях.
"Двадцатого августа состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Головченко. Мишустин и Головченко продолжили обсуждение перспектив активизации российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительства также рассмотрели вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе расширение контактов профильных ведомств России и Белоруссии.
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Роман ГоловченкоРоссияМихаил МишустинБелоруссияЭкономика
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