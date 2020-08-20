Мишустин второй раз за два дня поговорил с белорусским коллегой
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин второй раз за два дня поговорил с белорусским коллегой Романом Головченко, они обсудили вопросы совместной борьбы с коронавирусом, а также перспективы торгово-экономического сотрудничества, энергетику и автомобилестроение, сообщает пресс-служба кабмина.
Накануне Мишустин и Головченко по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также углубление кооперации в энергетике, промышленности и других областях.
"Двадцатого августа состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Головченко. Мишустин и Головченко продолжили обсуждение перспектив активизации российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительства также рассмотрели вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе расширение контактов профильных ведомств России и Белоруссии.