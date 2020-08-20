https://ria.ru/20200820/1576043768.html

КС оппозиции Белоруссии назвал свои цели законными

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии заявил, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:23

2020-08-20T15:23

2020-08-20T15:23

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> заявил, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии."В связи с публичным заявлением генерального прокурора А.В.Конюка о возбуждении уголовного дела по ст. 361 УК РБ по факту создания координационного совета, считаем необходимым еще раз подтвердить, что цели координационного совета и способы достижения этих целей чётко изложены в регламенте координационного совета и принятой резолюции. Все цели и способы являются законными, основаны на конституции Республики Беларусь", - говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте КС.В совете заявили, что члены КС не распространяли призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Белоруссии, измене государству, совершению акта терроризма или диверсии, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/1576035217.html

https://ria.ru/20200820/1576037159.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире