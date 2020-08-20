https://ria.ru/20200820/1576043549.html
Жена Ефремова рассказала о его звонках таинственному абоненту
Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова рассказала, что последние звонки с телефона артиста перед ДТП были на неизвестный номер, который не знает никто из... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:21
2020-08-20T15:21
2020-08-20T15:21
дтп с участием михаила ефремова
софья кругликова
андрей орлов
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Супруга <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_sofya-kruglikova/" target="_blank" data-auto="true">Софья Кругликова</a> рассказала, что последние звонки с телефона артиста перед ДТП были на неизвестный номер, который не знает никто из друзей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."В тот день [перед ДТП] в его телефоне я нашла прозвоны на незнакомый номер, причем они были исходящие. Я звонила на этот номер, но он недоступен. Я просила всех друзей его проверить, но этого телефона ни у кого нет", - заявила Кругликова.По ее словам, она попросила следователя установить владельца номера, но тот отказал.Накануне суд приступил к исследованию доказательств защиты. В качестве свидетелей допрошены актеры <a href="http://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita/" target="_blank" data-auto="true">Никита Высоцкий</a>, <a href="http://ria.ru/person_tatyana-berkovich/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Беркович</a> и поэт <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Орлов</a> (Орлуша). Они рассказали, что подсудимый хороший и совестливый человек, раньше пьяным за рулем не ездил, очень хотел помочь семье погибшего, но не смог из-за провокационного поведения защиты потерпевших.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200819/1575999408.html
https://ria.ru/20200819/1575990961.html
Ольга Занкова
это как-то отменяет смерть человека? И тот факт что ефремов пьяный совершил ДТП? отмаз продолжается
48
Valentin Presnyakov
Наверное своему драг-дилеру звонил?:-)
36
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, андрей орлов, михаил ефремов, москва, происшествия