https://ria.ru/20200820/1576043388.html

Вертолет санавиации появился в Самарской области впервые за 37 лет

Вертолет санавиации появился в Самарской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", уже состоялся первый за 37 лет вылет медиков для оказания неотложной... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:19

2020-08-20T15:19

2020-08-20T15:19

ми-8

самарская область

общество

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<strong>САМАРА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Вертолет санавиации появился в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> в рамках нацпроекта "Здравоохранение", уже состоялся первый за 37 лет вылет медиков для оказания неотложной помощи пациенту, сообщает пресс-служба правительства региона.До настоящего момента функции санавиации выполняли 19 реанимобилей, которые находятся в парке областной клинической больницы имени Середавина."Вывести качество оказания медицинской помощи на новый уровень позволил национальный проект "Здравоохранение"… Новые возможности оказания экстренной помощи пациентам с сегодняшнего дня появились у Самарской областной клинической больницы имени Середавина. В распоряжение медиков поступил вертолет для оказания неотложной помощи жителям отдаленных населенных пунктов. Работа санавиации в регионе возобновлена впервые за 37 лет", - говорится в сообщении.Губернатор Дмитрий Азаров в четверг лично оценил возможности вертолета, который уже доставил первого пациента в областную больницу."Это дополнительное оснащение наших возможностей, в том числе реанимационных. На протяжении десятилетий понятие "санавиация" в Самарской области было условным. Мы называли это санавиацией, а реально это был наземный транспорт. И вот теперь она будет настоящей. Вертолет укрепит нашу мощь по защите здоровья людей. И мы сможем оказывать помощь в самых сложных, горячих ситуациях, в труднодоступных местах, в местах ДТП", - цитирует слова Азарова пресс-служба.Уточняется, что первый в новейшей истории самарской санавиации вылет вертолет совершил в Сызрань, откуда был эвакуирован пациент с двусторонней пневмонией и сопутствующими заболеваниями. Пресс-служба со ссылкой на заведующего отделением экстренной и планово-консультативной помощи областной больницы Раймонда Чернуху отметила, что пациента доставили в Самару всего за полтора часа, тогда как наземным транспортом эвакуация из Сызрани в среднем занимала около шести часов.Поступивший на службу санитарный <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> при крейсерской скорости в 220-230 километров в час в кратчайшие сроки может долететь до самой удаленной точки региона и приземлиться на необорудованной площадке, в том числе, в поле. Более того, при полных баках вертолет способен преодолеть 1,2 тысячи километров и может доставить тяжелобольного даже в Москву. Санитарный вертолет оснащен аппаратом ИВЛ экспертного класса, многофункциональным монитором и дефибриллятором.

https://ria.ru/20200515/1571507660.html

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-8, самарская область, общество