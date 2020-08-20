https://ria.ru/20200820/1576042903.html
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
Центр имени Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:13
2020-08-20T15:13
2020-08-20T20:21
нии им. гамалеи
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei/" target="_blank">Центр имени Гамалеи</a> опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с документом.Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру. После человек должен находиться под наблюдением в течение получаса.<strong>Прививка противопоказана беременным и кормящим, а также если есть:</strong>Тем, кто перенес острые инфекционные и неинфекционные заболевания, вводить препарат можно через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинация возможна после нормализации температуры.<strong>С осторожностью следует применять вакцину при:</strong>Побочными действиями могут быть озноб, повышение температуры, головная боль и общее недомогание. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов.Прививку должны делать в местах, оснащенных средствами противошоковой терапии. Срок годности вакцины — полгода, риск передозировки оценивается как крайне низкий. Специфических антидотов к препарату не существует.Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, 11 августа ее зарегистрировали.Это раствор для внутримышечного введения в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200820/1576023380.html
Ольга Занкова
дождались. Противопоказания все-таки есть и не хилые. Кстати, как раз те, для кого ковид самый смертельный - и являются теми, кому прививка противопоказана - диабет и сердечно-сосудистые. То есть прививка будет делаться тем, кто итак не входит в зону риска смертельного исхода
92
Сергей Веснухин
Не пишут, что противопоказана, а относится с осторожностью. А больным с диабетом и сердечно - сосудистой системой надо любое лечение назначать с осторожностью.
70
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нии им. гамалеи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Центр имени Гамалеи
опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с документом.
Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру. После человек должен находиться под наблюдением в течение получаса.
Прививка противопоказана беременным и кормящим, а также если есть:
—
гиперчувствительность к какому-либо компоненту;
—
тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
—
острые инфекционные и неинфекционные заболевания.
Тем, кто перенес острые инфекционные и неинфекционные заболевания, вводить препарат можно через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинация возможна после нормализации температуры.
С осторожностью следует применять вакцину при:
—
хронических заболеваниях печени и почек;
—
выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет);
—
тяжелых заболеваний системы кроветворения;
—
эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы;
—
заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
—
первичных и вторичных иммунодефицитах;
—
аутоиммунных заболеваниях;
—
заболеваниях легких, астме, а также у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями и экземой.
Побочными действиями могут быть озноб, повышение температуры, головная боль и общее недомогание. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов.
Прививку должны делать в местах, оснащенных средствами противошоковой терапии. Срок годности вакцины — полгода, риск передозировки оценивается как крайне низкий. Специфических антидотов к препарату не существует.
Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, 11 августа ее зарегистрировали.
Это раствор для внутримышечного введения в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.