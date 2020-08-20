https://ria.ru/20200820/1576042903.html

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:13

2020-08-20T15:13

2020-08-20T20:21

нии им. гамалеи

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei/" target="_blank">Центр имени Гамалеи</a> опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с документом.Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру. После человек должен находиться под наблюдением в течение получаса.<strong>Прививка противопоказана беременным и кормящим, а также если есть:</strong>Тем, кто перенес острые инфекционные и неинфекционные заболевания, вводить препарат можно через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинация возможна после нормализации температуры.<strong>С осторожностью следует применять вакцину при:</strong>Побочными действиями могут быть озноб, повышение температуры, головная боль и общее недомогание. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов.Прививку должны делать в местах, оснащенных средствами противошоковой терапии. Срок годности вакцины — полгода, риск передозировки оценивается как крайне низкий. Специфических антидотов к препарату не существует.Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, 11 августа ее зарегистрировали.Это раствор для внутримышечного введения в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200820/1576023380.html

Ольга Занкова дождались. Противопоказания все-таки есть и не хилые. Кстати, как раз те, для кого ковид самый смертельный - и являются теми, кому прививка противопоказана - диабет и сердечно-сосудистые. То есть прививка будет делаться тем, кто итак не входит в зону риска смертельного исхода 92

Сергей Веснухин Не пишут, что противопоказана, а относится с осторожностью. А больным с диабетом и сердечно - сосудистой системой надо любое лечение назначать с осторожностью. 70

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии им. гамалеи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество