https://ria.ru/20200820/1576042643.html
Дюков: "Газпром нефть" показала чистую прибыль за первое полугодие
"Газпром нефти" удалось показать чистую прибыль во II квартале и в целом по итогам первого полугодия 2020 года, несмотря на сложную ситуацию на рынке в связи с... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:12
2020-08-20T15:12
2020-08-20T15:12
газпром нефть
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. </strong>"<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефти</a>" удалось показать чистую прибыль во II квартале и в целом по итогам первого полугодия 2020 года, несмотря на сложную ситуацию на рынке в связи с пандемией коронавируса, заявил генеральный директор компании <a href="http://ria.ru/person_AleksandrDjukov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дюков</a>.Как следует из сообщения компании, "Газпром нефть" в первом полугодии 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,232 миллиарда рублей. В I квартале текущего года компания зафиксировала убытки в 13,8 миллиарда рублей, однако во II квартале показала прибыль по МСФО в размере 22 миллиардов рублей.Выручка компании составила 912,83 миллиарда рублей, снизившись на 25% в годовом выражении. Скорректированная EBITDA снизилась на 55% - до 181,98 миллиарда рублей.Как отметил Дюков, несмотря на сложную ситуацию на рынке, вызванную пандемией COVID-19, "Газпром нефть" продолжает реализацию ключевых проектов в добыче и переработке, создает новые партнерства с российскими и международными компаниями — Shell, ЛУКОЙЛом и "Татнефтью", "Зарубежнефтью". "Высокую эффективность показала наша программа "Антивирус", направленная на защиту сотрудников и клиентов от распространения COVID-19, сохранение непрерывности операционных и производственных процессов, обеспечение финансовой устойчивости компании и поддержку регионов деятельности", - добавил онПо словам гендиректора, экспертиза "Газпром нефти" в вопросах промышленной и экологической безопасности была также востребована при ликвидации последствий аварии в Норильске. "Аварийно-спасательный отряд нашей компании принимал активное участие в очистке русла реки Амбарная от нефтепродуктов. Принципы устойчивого развития, в том числе бережное отношение к окружающей среде и внимание к вопросам безопасности остаются ключевым фокусом для "Газпром нефти", - заключил Дюков.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром нефть, новости компаний - экономика
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
"Газпром нефти
" удалось показать чистую прибыль во II квартале и в целом по итогам первого полугодия 2020 года, несмотря на сложную ситуацию на рынке в связи с пандемией коронавируса, заявил генеральный директор компании Александр Дюков
.
"Благодаря эффективным действиям сотрудников компании и стабилизации мировых цен на нефть, последовавшей после заключения новой сделки ОПЕК+, нам удалось показать чистую прибыль во втором квартале и в целом по итогам первого полугодия 2020 года", - привели в пресс-службе "Газпром нефти" слова Дюкова.
Как следует из сообщения компании, "Газпром нефть" в первом полугодии 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,232 миллиарда рублей. В I квартале текущего года компания зафиксировала убытки в 13,8 миллиарда рублей, однако во II квартале показала прибыль по МСФО в размере 22 миллиардов рублей.
Выручка компании составила 912,83 миллиарда рублей, снизившись на 25% в годовом выражении. Скорректированная EBITDA снизилась на 55% - до 181,98 миллиарда рублей.
Как отметил Дюков, несмотря на сложную ситуацию на рынке, вызванную пандемией COVID-19, "Газпром нефть" продолжает реализацию ключевых проектов в добыче и переработке, создает новые партнерства с российскими и международными компаниями — Shell, ЛУКОЙЛом и "Татнефтью", "Зарубежнефтью".
"Высокую эффективность показала наша программа "Антивирус", направленная на защиту сотрудников и клиентов от распространения COVID-19, сохранение непрерывности операционных и производственных процессов, обеспечение финансовой устойчивости компании и поддержку регионов деятельности", - добавил он
По словам гендиректора, экспертиза "Газпром нефти" в вопросах промышленной и экологической безопасности была также востребована при ликвидации последствий аварии в Норильске. "Аварийно-спасательный отряд нашей компании принимал активное участие в очистке русла реки Амбарная от нефтепродуктов. Принципы устойчивого развития, в том числе бережное отношение к окружающей среде и внимание к вопросам безопасности остаются ключевым фокусом для "Газпром нефти", - заключил Дюков.