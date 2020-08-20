https://ria.ru/20200820/1576042643.html

Дюков: "Газпром нефть" показала чистую прибыль за первое полугодие

"Газпром нефти" удалось показать чистую прибыль во II квартале и в целом по итогам первого полугодия 2020 года, несмотря на сложную ситуацию на рынке в связи с... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:12

2020-08-20T15:12

2020-08-20T15:12

газпром нефть

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155835/80/1558358012_0:0:2805:1578_1400x0_80_0_0_08bd64430eec518414873a0c5d1b56c7.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. </strong>"<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефти</a>" удалось показать чистую прибыль во II квартале и в целом по итогам первого полугодия 2020 года, несмотря на сложную ситуацию на рынке в связи с пандемией коронавируса, заявил генеральный директор компании <a href="http://ria.ru/person_AleksandrDjukov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дюков</a>.Как следует из сообщения компании, "Газпром нефть" в первом полугодии 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,232 миллиарда рублей. В I квартале текущего года компания зафиксировала убытки в 13,8 миллиарда рублей, однако во II квартале показала прибыль по МСФО в размере 22 миллиардов рублей.Выручка компании составила 912,83 миллиарда рублей, снизившись на 25% в годовом выражении. Скорректированная EBITDA снизилась на 55% - до 181,98 миллиарда рублей.Как отметил Дюков, несмотря на сложную ситуацию на рынке, вызванную пандемией COVID-19, "Газпром нефть" продолжает реализацию ключевых проектов в добыче и переработке, создает новые партнерства с российскими и международными компаниями — Shell, ЛУКОЙЛом и "Татнефтью", "Зарубежнефтью". "Высокую эффективность показала наша программа "Антивирус", направленная на защиту сотрудников и клиентов от распространения COVID-19, сохранение непрерывности операционных и производственных процессов, обеспечение финансовой устойчивости компании и поддержку регионов деятельности", - добавил онПо словам гендиректора, экспертиза "Газпром нефти" в вопросах промышленной и экологической безопасности была также востребована при ликвидации последствий аварии в Норильске. "Аварийно-спасательный отряд нашей компании принимал активное участие в очистке русла реки Амбарная от нефтепродуктов. Принципы устойчивого развития, в том числе бережное отношение к окружающей среде и внимание к вопросам безопасности остаются ключевым фокусом для "Газпром нефти", - заключил Дюков.

https://ria.ru/20200723/1574776320.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром нефть, новости компаний - экономика