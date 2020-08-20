Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/1576042643.html
Дюков: "Газпром нефть" показала чистую прибыль за первое полугодие
"Газпром нефти" удалось показать чистую прибыль во II квартале и в целом по итогам первого полугодия 2020 года, несмотря на сложную ситуацию на рынке в связи с... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:12
2020-08-20T15:12
газпром нефть
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155835/80/1558358012_0:0:2805:1578_1400x0_80_0_0_08bd64430eec518414873a0c5d1b56c7.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. </strong>"<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефти</a>" удалось показать чистую прибыль во II квартале и в целом по итогам первого полугодия 2020 года, несмотря на сложную ситуацию на рынке в связи с пандемией коронавируса, заявил генеральный директор компании <a href="http://ria.ru/person_AleksandrDjukov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дюков</a>.Как следует из сообщения компании, "Газпром нефть" в первом полугодии 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,232 миллиарда рублей. В I квартале текущего года компания зафиксировала убытки в 13,8 миллиарда рублей, однако во II квартале показала прибыль по МСФО в размере 22 миллиардов рублей.Выручка компании составила 912,83 миллиарда рублей, снизившись на 25% в годовом выражении. Скорректированная EBITDA снизилась на 55% - до 181,98 миллиарда рублей.Как отметил Дюков, несмотря на сложную ситуацию на рынке, вызванную пандемией COVID-19, "Газпром нефть" продолжает реализацию ключевых проектов в добыче и переработке, создает новые партнерства с российскими и международными компаниями — Shell, ЛУКОЙЛом и "Татнефтью", "Зарубежнефтью". "Высокую эффективность показала наша программа "Антивирус", направленная на защиту сотрудников и клиентов от распространения COVID-19, сохранение непрерывности операционных и производственных процессов, обеспечение финансовой устойчивости компании и поддержку регионов деятельности", - добавил онПо словам гендиректора, экспертиза "Газпром нефти" в вопросах промышленной и экологической безопасности была также востребована при ликвидации последствий аварии в Норильске. "Аварийно-спасательный отряд нашей компании принимал активное участие в очистке русла реки Амбарная от нефтепродуктов. Принципы устойчивого развития, в том числе бережное отношение к окружающей среде и внимание к вопросам безопасности остаются ключевым фокусом для "Газпром нефти", - заключил Дюков.
https://ria.ru/20200723/1574776320.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155835/80/1558358012_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ed955b4e5a2713f1c2379427c635a81c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газпром нефть, новости компаний - экономика

Дюков: "Газпром нефть" показала чистую прибыль за первое полугодие

15:12 20.08.2020
189
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Газпром нефти" удалось показать чистую прибыль во II квартале и в целом по итогам первого полугодия 2020 года, несмотря на сложную ситуацию на рынке в связи с пандемией коронавируса, заявил генеральный директор компании Александр Дюков.
"Благодаря эффективным действиям сотрудников компании и стабилизации мировых цен на нефть, последовавшей после заключения новой сделки ОПЕК+, нам удалось показать чистую прибыль во втором квартале и в целом по итогам первого полугодия 2020 года", - привели в пресс-службе "Газпром нефти" слова Дюкова.
Как следует из сообщения компании, "Газпром нефть" в первом полугодии 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,232 миллиарда рублей. В I квартале текущего года компания зафиксировала убытки в 13,8 миллиарда рублей, однако во II квартале показала прибыль по МСФО в размере 22 миллиардов рублей.
Выручка компании составила 912,83 миллиарда рублей, снизившись на 25% в годовом выражении. Скорректированная EBITDA снизилась на 55% - до 181,98 миллиарда рублей.
Как отметил Дюков, несмотря на сложную ситуацию на рынке, вызванную пандемией COVID-19, "Газпром нефть" продолжает реализацию ключевых проектов в добыче и переработке, создает новые партнерства с российскими и международными компаниями — Shell, ЛУКОЙЛом и "Татнефтью", "Зарубежнефтью".
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
23 июля, 11:50
Московский НПЗ станет одним из лучших в Европе и мире, заявил Собянин
"Высокую эффективность показала наша программа "Антивирус", направленная на защиту сотрудников и клиентов от распространения COVID-19, сохранение непрерывности операционных и производственных процессов, обеспечение финансовой устойчивости компании и поддержку регионов деятельности", - добавил он
По словам гендиректора, экспертиза "Газпром нефти" в вопросах промышленной и экологической безопасности была также востребована при ликвидации последствий аварии в Норильске. "Аварийно-спасательный отряд нашей компании принимал активное участие в очистке русла реки Амбарная от нефтепродуктов. Принципы устойчивого развития, в том числе бережное отношение к окружающей среде и внимание к вопросам безопасности остаются ключевым фокусом для "Газпром нефти", - заключил Дюков.
100000
Обсудить 0
Газпром нефтьНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Вид с МКС на Землю
Нештатные ситуации на МКС в 2015-2020 годах
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
На поддержку Липецких аграриев выделили 4,2 млрд рублей
Очки виртуальной реальности
VR-очки применят для обучения госслужащих в Липецкой области
Город Краснодар
Кубань освоила более 40% средств по нацпроектам
Дом-музей Сергея Орлова в Вологодской области
В Белозерске к 100-летию поэта Сергея Орлова отремонтируют его дом
Ижевск
Господдержка помогла сохранить 90% среднего и малого бизнеса Удмуртии
Радиатор отопления в квартире
Жилые дома в Москве на 90% готовы к новому отопительному сезону
Генеральный директор группы компаний Калашников Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов: "Калашников" на "Армии" покажет прототип нового пулемета
Вид города Читы с воздуха
Чита может войти в первоочередной проект газификации Дальнего Востока
Нефть
В российском бюджете снизилась доля нефтегазовых доходов
Банкноты, использованные в интерьере кафе на острове Ки-Уэст в штате Флорида
Названа лучшая "валюта-убежище"
Туристы в аэропорту
Аналитики: билеты по России в бархатный сезон-2020 сильно подешевели
Туристы нв берегу реки Невы в историческом центре Санкт-Петербурга
Эксперты назвали размер потерь туротрасли Петербурга из-за коронавируса
Церемония запуска пилотной сети 5G МТС в Томске
МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция
В Анталье ожидают примерно два миллиона туристов из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния