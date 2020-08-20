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Певец Муромов назвал свою версию причины смерти Легкоступовой
Певец Михаил Муромов назвал свою версию причины смерти певицы Валентины Легкоступовой. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:10
2020-08-20T15:10
валентина легкоступова
михаил муромов
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Певец <a href="http://ria.ru/person_mikhail-muromov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Муромов</a> назвал свою версию причины смерти певицы <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>."От ушиба, от удара. Остальное — следствие покажет", - заявил он в комментарии&nbsp;телеканалу <a href="https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20208201222-G40H1.html?utm_source=tvzvezda&amp;utm_medium=longpage&amp;utm_campaign=longpage&amp;utm_term=v1" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Звезда".</a>Также Муромов отметил, что не считает мужа исполнительницы причастным к ее смерти, и подчеркнул, что Легкоступова была для супруга "талисманом" в этот период жизни.Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами.
https://ria.ru/20200818/1575950569.html
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валентина легкоступова, михаил муромов, общество

Певец Муромов назвал свою версию причины смерти Легкоступовой

15:10 20.08.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Михаил Муромов перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой
Певец Михаил Муромов перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Певец Михаил Муромов назвал свою версию причины смерти певицы Валентины Легкоступовой.
"От ушиба, от удара. Остальное — следствие покажет", - заявил он в комментарии телеканалу "Звезда".
Также Муромов отметил, что не считает мужа исполнительницы причастным к ее смерти, и подчеркнул, что Легкоступова была для супруга "талисманом" в этот период жизни.
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами.
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