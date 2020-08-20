https://ria.ru/20200820/1576042411.html

Певец Муромов назвал свою версию причины смерти Легкоступовой

Певец Михаил Муромов назвал свою версию причины смерти певицы Валентины Легкоступовой. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:10

2020-08-20T15:10

2020-08-20T15:10

валентина легкоступова

михаил муромов

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Певец <a href="http://ria.ru/person_mikhail-muromov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Муромов</a> назвал свою версию причины смерти певицы <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>."От ушиба, от удара. Остальное — следствие покажет", - заявил он в комментарии телеканалу <a href="https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20208201222-G40H1.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Звезда".</a>Также Муромов отметил, что не считает мужа исполнительницы причастным к ее смерти, и подчеркнул, что Легкоступова была для супруга "талисманом" в этот период жизни.Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами.

https://ria.ru/20200818/1575950569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина легкоступова, михаил муромов, общество