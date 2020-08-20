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Новое оружие России
https://ria.ru/20200820/1576041857.html
Полковник рассказал о преимуществах нового ручного пулемета "Калашникова"
Новый ручной пулемет РПЛ-20 на базе РПК-16, проходящего испытания, будет иметь сменные стволы разной длины, так будет решена проблема перегрева, заявил РИА... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:06
2020-08-20T17:31
форум "армия — 2020"
новое оружие россии
россия
калашников (концерн)
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Новый ручной пулемет РПЛ-20 на базе РПК-16, проходящего испытания, будет иметь сменные стволы разной длины, так будет решена проблема перегрева, заявил РИА Новости в четверг заместитель председателя движения "Сильная Россия" Герой России полковник Александр Головашкин.Ранее генеральный директор <a href="https://ria.ru/organization_Koncern_Kalashnikov" target="_blank">"Калашникова"</a> Дмитрий Тарасов сообщил РИА Новости, что концерн начал разработку нового ручного пулемета РПЛ-20 по заказу Минобороны России, его прототип будет представлен на форуме "Армия-2020"."В том виде, в котором сейчас существует РПК-16, он по сравнению с предыдущей моделью РПК-74 уже претерпел существенные изменения в лучшую сторону именно в модернизации и удобстве использования. У него есть возможность смены ствола, что позволило решить проблему перегрева при стрельбе, причем стволы разной длины: длинный ствол для стрельбы на дальние расстояния, для работы в поле, и короткий ствол для боя в составе группы, в городе или в помещении", - сказал Головашкин.Также, по его словам, у оружия появился телескопический приклад, что делает его удобным для стрелка, так как можно вести огонь как с пояса, так и лежа с упора. Были модернизированы сошки, благодаря чему произошла правильная развесовка пулемета, что создает хорошую кучность стрельбы.Головашкин отметил, что с практической точки зрения стрелка по эксплуатации пулемета РПК-74 он был длинный и не очень удобный, особенно при переноске на себе и транспортировке на горных участках с использованием альпинистского снаряжения."У РПК-16 телескопический приклад, облегченная и очень удобная рукоятка, пластик – все это, конечно, дает определенные преимущества. И я уверен, что разработчики концерна "Калашников" не ударят в грязь лицом и новая модель будет еще лучше", - заключил собеседник.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576023148.html
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форум "армия — 2020", россия, калашников (концерн)

Полковник рассказал о преимуществах нового ручного пулемета "Калашникова"

15:06 20.08.2020 (обновлено: 17:31 20.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРучной пулемет РПК-16 на стенде концерна "Калашников"
Ручной пулемет РПК-16 на стенде концерна Калашников
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ручной пулемет РПК-16 на стенде концерна "Калашников" . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новый ручной пулемет РПЛ-20 на базе РПК-16, проходящего испытания, будет иметь сменные стволы разной длины, так будет решена проблема перегрева, заявил РИА Новости в четверг заместитель председателя движения "Сильная Россия" Герой России полковник Александр Головашкин.
Ранее генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов сообщил РИА Новости, что концерн начал разработку нового ручного пулемета РПЛ-20 по заказу Минобороны России, его прототип будет представлен на форуме "Армия-2020".
"В том виде, в котором сейчас существует РПК-16, он по сравнению с предыдущей моделью РПК-74 уже претерпел существенные изменения в лучшую сторону именно в модернизации и удобстве использования. У него есть возможность смены ствола, что позволило решить проблему перегрева при стрельбе, причем стволы разной длины: длинный ствол для стрельбы на дальние расстояния, для работы в поле, и короткий ствол для боя в составе группы, в городе или в помещении", - сказал Головашкин.
Также, по его словам, у оружия появился телескопический приклад, что делает его удобным для стрелка, так как можно вести огонь как с пояса, так и лежа с упора. Были модернизированы сошки, благодаря чему произошла правильная развесовка пулемета, что создает хорошую кучность стрельбы.
Автоматы Калашникова на презентации новых разработок концерна Калашников в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в КВЦ Патриот
Вчера, 11:15
На тестах. "Калашников" рассказал об испытаниях автомата для самообороны
Головашкин отметил, что с практической точки зрения стрелка по эксплуатации пулемета РПК-74 он был длинный и не очень удобный, особенно при переноске на себе и транспортировке на горных участках с использованием альпинистского снаряжения.
"У РПК-16 телескопический приклад, облегченная и очень удобная рукоятка, пластик – все это, конечно, дает определенные преимущества. И я уверен, что разработчики концерна "Калашников" не ударят в грязь лицом и новая модель будет еще лучше", - заключил собеседник.
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Новое оружие РоссииФорум "Армия — 2020"РоссияКалашников (концерн)
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