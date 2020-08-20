https://ria.ru/20200820/1576041857.html

Полковник рассказал о преимуществах нового ручного пулемета "Калашникова"

Новый ручной пулемет РПЛ-20 на базе РПК-16, проходящего испытания, будет иметь сменные стволы разной длины, так будет решена проблема перегрева, заявил РИА... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:06

2020-08-20T15:06

2020-08-20T17:31

форум "армия — 2020"

новое оружие россии

россия

калашников (концерн)

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Новый ручной пулемет РПЛ-20 на базе РПК-16, проходящего испытания, будет иметь сменные стволы разной длины, так будет решена проблема перегрева, заявил РИА Новости в четверг заместитель председателя движения "Сильная Россия" Герой России полковник Александр Головашкин.Ранее генеральный директор <a href="https://ria.ru/organization_Koncern_Kalashnikov" target="_blank">"Калашникова"</a> Дмитрий Тарасов сообщил РИА Новости, что концерн начал разработку нового ручного пулемета РПЛ-20 по заказу Минобороны России, его прототип будет представлен на форуме "Армия-2020"."В том виде, в котором сейчас существует РПК-16, он по сравнению с предыдущей моделью РПК-74 уже претерпел существенные изменения в лучшую сторону именно в модернизации и удобстве использования. У него есть возможность смены ствола, что позволило решить проблему перегрева при стрельбе, причем стволы разной длины: длинный ствол для стрельбы на дальние расстояния, для работы в поле, и короткий ствол для боя в составе группы, в городе или в помещении", - сказал Головашкин.Также, по его словам, у оружия появился телескопический приклад, что делает его удобным для стрелка, так как можно вести огонь как с пояса, так и лежа с упора. Были модернизированы сошки, благодаря чему произошла правильная развесовка пулемета, что создает хорошую кучность стрельбы.Головашкин отметил, что с практической точки зрения стрелка по эксплуатации пулемета РПК-74 он был длинный и не очень удобный, особенно при переноске на себе и транспортировке на горных участках с использованием альпинистского снаряжения."У РПК-16 телескопический приклад, облегченная и очень удобная рукоятка, пластик – все это, конечно, дает определенные преимущества. И я уверен, что разработчики концерна "Калашников" не ударят в грязь лицом и новая модель будет еще лучше", - заключил собеседник.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576023148.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", россия, калашников (концерн)