https://ria.ru/20200820/1576041389.html

Презентация доклада об общественном наблюдении на выборах за рубежом

27 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" "Институт общественного наблюдения в избирательном законодательстве и практике зарубежных стран".

2020-08-20T15:02

2020-08-20T15:02

2020-08-20T15:02

анонсы

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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=eoHTyxJ8zjVycFCk978ykFWXBpM7UJ5e7jcpEzhJfcrOjc6QAEXYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200827%2f952867850.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль" Александр БРОД;<br>- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;<br>- исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена БУЛГАКОВА;<br>- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия);<br>- политолог, публицист, общественный деятель Дмитрий де КОШКО (Франция);<br>- педагог, экс-вице-президент ПАСЕ Анна ЧУРДОВА (Чехия).<br><br>В рамках презентации будет представлен анализ практики общественного наблюдения в России и зарубежных странах. Эксперты подробно расскажут о механизмах общественного контроля на выборах в Европе, США и странах ближнего зарубежья. Насколько общественное наблюдение определяет уровень демократичности стран?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы