Презентация доклада об общественном наблюдении на выборах за рубежом
27 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" "Институт общественного наблюдения в избирательном законодательстве и практике зарубежных стран".
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Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль" Александр БРОД;
- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена БУЛГАКОВА;
- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия);
- политолог, публицист, общественный деятель Дмитрий де КОШКО (Франция);
- педагог, экс-вице-президент ПАСЕ Анна ЧУРДОВА (Чехия).
В рамках презентации будет представлен анализ практики общественного наблюдения в России и зарубежных странах. Эксперты подробно расскажут о механизмах общественного контроля на выборах в Европе, США и странах ближнего зарубежья. Насколько общественное наблюдение определяет уровень демократичности стран?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль" Александр БРОД;
- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена БУЛГАКОВА;
- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия);
- политолог, публицист, общественный деятель Дмитрий де КОШКО (Франция);
- педагог, экс-вице-президент ПАСЕ Анна ЧУРДОВА (Чехия).
В рамках презентации будет представлен анализ практики общественного наблюдения в России и зарубежных странах. Эксперты подробно расскажут о механизмах общественного контроля на выборах в Европе, США и странах ближнего зарубежья. Насколько общественное наблюдение определяет уровень демократичности стран?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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